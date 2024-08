Kahdeksan pataljoonaa valmiina taisteluun, Hamas rakentaa taas joukkojaan

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on vakuuttanut maan asevoimien jatkavan operaatiota Gazassa, kunnes terroristijärjestö Hamasista saavutetaan ”täysi voitto”.

Tuoreiden arvioiden perusteella tavoitetta ei välttämättä voida saavuttaa kymmenen kuukautta jatkuneista taisteluista huolimatta. Jo keväällä Hamasin huomattiin toimivan alueilla, joilta Israelin asevoimat (IDF) oli poistunut Hamasin taistelijoiden raivaamisen jälkeen. Gazan alle rakennettu massiivinen tunneliverkosto helpottaa liikkeitä eri alueiden välillä.

American Enterprise Institute- ja Institute for the Study of War -ajatuspajojen sekä CNN:n analyysin perusteella Hamasin taistelukykyä on heikennetty merkittävästi, mutta ei kuitenkaan ratkaisevalla tavalla. Monia Hamasin johtohahmoja on surmattu, ja tappioiden seurauksena järjestö on siirtynyt sissisodankäyntiin.

Hamasin arvioidaan olevan edelleen valmis taisteluun ja hakevan aktiivisesti yhteenottoa Israelin joukkojen kanssa. IDF:n mukaan suurin osa Hamasin prikaateista on tuhottu taisteluissa, minkä lisäksi pienempien yksiköiden taisteluvalmiuden väitetään olevan heikolla tasolla.

Hamasin sotilaallinen siipi koostuu 24 pataljoonasta, jotka on sijoitettu eri puolille Gazaa. Heinäkuun alussa vain kolme niistä oli kyvyttömiä taisteluun. Tuhoutuneista yksiköistä kaksi oli sijoitettu Gazan pohjoisosiin ja yksi etelään Rafahin kaupungin lähelle.

Kahdeksan pataljoonan arvioidaan olevan taistelukykyisiä, eli ne pystyvät suorittamaan tehtäviä Israelin joukkoja vastaan. Yksiköiden on havaittu puolustaneen tiettyä aluetta edistyneillä taktiikoilla ja asejärjestelmillä.

Jäljellä olevat 13 pataljoonaa ovat kärsineet raskaita tappioita ja pystyvät suorittamaan vain hajanaisia iskuja. Israelin asevoimat luokittelee osan näistä yksiköistä tuhotuiksi.

Hamasilla on eniten taisteluvoimaa Gazan keskiosissa. Israelilaislähteiden mukaan taistelutoimia näitä pataljoonia vastaan on jouduttu rajoittamaan, koska niiden hallussa on edelleen kymmeniä panttivankeja.

Gazan pohjoisosiin sijoitetuista pataljoonista seitsemän arvioidaan koonneen merkittäviä vahvistuksia ja kohentaneen taisteluvalmiuttaan viimeisen puolen vuoden aikana.