Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken vuotokohta on paikannettu 10.10.2023 Suomen talousvyöhykkeelle, kertoo Valtioneuvosto tiedotteessaan.

– Gasgrid Finland on antanut rajavartiolaitoksen tuottamaan tietoon pohjautuen asiantuntija-arvionsa, jonka mukaan vaurio ei ole syntynyt normaalin kaasunsiirtoprosessin seurauksena. Vuotokohta sijaitsee Suomen talousalueella. Tapauksen tutkinnasta vastaa keskusrikospoliisi Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tuella. Suomen viranomaiset ovat olleet asiassa läheisessä yhteydessä liittolaisten ja kumppaneidensa kanssa.

Kaasun siirtoyhtiöt Gasgrid ja virolainen Elering havaitsivat vuodon ja sulkivat sen käytöstä aamuyöstä 8. lokakuuta lähtien. Kaasuputken korjaaminen vie kuukausia.

– Suomen kaasujärjestelmän tila on vakaa. Kaasun saanti on turvattu Inkoon LNG-terminaalin kautta. Terminaalilla on kapasiteettia ja kyky toimittaa Suomen tarvitsema kaasu myös tulevana talvena. Markkinoiden käytettävissä oleva syöttökapasiteetti riittää hyvin asiakkaiden ennakoituihin tarpeisiin.

Valtioneuvoston mukaan ”putkikaasun siirron katkeaminen ei aiheuta välittömiä ongelmia energian saannin varmuudelle”.

– Katkos voi nostaa jonkin verran kaasun hintaa, mutta sen ei odoteta juuri vaikuttavan sähkön hintaan Suomessa. Suomen ja Viron väliset sähköyhteydet (Estlink 1 ja 2) toimivat normaalisti.

Se katsoo perusteltua olevan että ”kaasua myyvät ja ostavat yhtiöt tilaavat kaasua Inkoon LNG-terminaaliin käytettäväksi ja varautuvat tehostetusti talvikauden korkeampaan kysyntään ja kaasuhuollon turvaamiseen”.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) seuraa maakaasun toimitusvarmuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimiin. Sen mukaan ”huoltovarmuuden näkökulmasta tilanne on vakaa ja kaikki palvelut toimivat tällä hetkellä normaalisti.”

– Kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen on turvallisuusympäristön muutoksen myötä kiinnitetty erityistä huomiota. Viranomaiset ovat tiivistäneet keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Lisäksi huoltovarmuuskriittisille toimijoille jaetaan säännöllisesti tilannetietoa, jonka perusteella toimijat ovat sopeuttaneet omaa varautumistaan ja turvallisuustasoaan vallitsevaan tilanteeseen.

Tiedonsiirtokaapelin vauriolla ei vaikutusta kriittisiin yhteyksiin

Suomen ja Viron välisen tiedonsiirtokaapelin vaurio taas ”ei vaikuta Suomen kriittisiin tietoliikkenyhteksiin ja ne toimivat normaalisti”.

– Kriittiset yhteydet on varmistettu usean eri järjestelyn kautta ja Suomessa on myös varauduttu merenalaisen infrastruktuurin vaurioitumiseen erilaisin huoltovarmuustoimin.

Valtioneuvosto kertoo Suomen ja Viron viranomaisten toimivan tiiviissä yhteistyössä toistensa kanssa

– Hyvin todennäköisesti vika sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä. Viron merivoimat, jotka vastaavat asian selvityksestä tällä hetkellä, eivät ole vielä voineet vahvistaa asiaa.