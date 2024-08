Jukka Kopra IL:lle: GPS-häirintä tulee Venäjältä, muut tihutyöt hähmäisempiä

Julkisuudessa on pohdittu Venäjän osallisuutta, kun muutaman kuukauden aikana Janakkalassa kaadettiin puhelinmasto, Loimaalla kaatui sähkötolppa, vesihuollon kohteisiin on murtauduttu, tietojärjestelmiin on koputeltu ja GPS-häirintä haittaa paikannusta itärajan suunnalla.

– Varmuutta meillä ei ole siitä, mikä näiden tapahtumien takana on; ovatko ne sattumia, puhdasta ilkivaltaa vai onko niissä järjestäytynyttä toimintaa takana, sanoo kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) Iltalehdelle.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Tällä hetkellä ei ole näyttöä kytköksistä Venäjään esimerkiksi vesitornimurroissa.

– Osasta tiedämme, mistä ne johtuvat, kuten GPS-häirintä, se tulee Venäjältä. Mutta muut ovat hähmäisempiä, toteaa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) ja lisää, ettei hybridivaikuttamistakaan voida sulkea pois.

Ranskan junasabotaasin tekijöillä uskotaan olleen mahdollisesti Venäjän tuki takanaan.

– Ei voi sitäkään sulkea pois. Kun on näyttöä muissa yhteyksissä, että Venäjä on tukenut erityyppisiä kansalaistoimijoita eri alueilla aiheuttaakseen hämminkiä, on perusteltua epäillä, että näin voisi olla. Mutta pitää myös välttää sitä, ettei liian kevein perustein lähdetä syyttämään ketään mistään ennen kuin meillä on siitä näyttöä, Kopra sanoo.

GPS-häiriöstä puhutaan Venäjän aiheuttamana kiusana, mutta se on myös osa Venäjän omaa puolustautumista Ukrainan drone-iskuilta.

– Henkilökohtaisen tulkintani mukaan Venäjä ei tieten tahtoen häiritse lännen GPS-yhteyksiä, mutta heidän puolustusjärjestelmissään on GPS-häirintä. Sinänsä heillä on legitiimi perustelu, mutta se, että häirintäsignaalit ovat näin voimakkaita ja vaikuttavat näin kauas, se on mielestäni vääryys, johon he syyllistyvät, Kopra sanoo.