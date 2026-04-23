Riihestä yli miljardi lisää puolustukseen, myös droonitorjunta vahvistuu

Hallitus päätti kehysriihessä noin 1130 miljoonan euron lisäpanostuksista puolustukseen vuosille 2027–2030. Päätökset vahvistavat Suomen puolustuksen omavaraisuutta ja kohdistavat resursseja muun muassa droonien hankintaan, droonitorjuntaan sekä kotimaiseen räjähdetuotantoon.

– On tärkeää, että hallitus lunasti kehysriihessä pääministeri Petteri Orpon lupauksen droonitorjunnan ripeästä vahvistamisesta. Samalla on hyvä muistaa, että Suomi on varautunut droonien torjuntaan ja riihessä tehdyt päätökset ovat lisäys jo käynnissä oleviin investointeihin, joilla Suomi kehittää modernilla taistelukentällä tarvittavia kyvykkyyksiä, kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto toteaa tiedotteessa.

Droonipuolustusta kehitetään nopeasti muun muassa Rajavartiolaitoksen UXV-30-hankkeella, johon kohdennettiin riihessä 18 miljoonaa euroa. EU rahoittaa summasta 90 prosenttia, jolloin Suomen omaksi kustannukseksi jää vain 1,8 miljoonaa euroa. Hankkeella Suomeen saadaan moderneja drooneja ja kehittyneitä droonivalvontajärjestelmiä.

– UXV-30 hankkeella vahvistamme rajaturvallisuutta ja droonitorjuntakykyä kustannustehokkaasti. Riihessä tehdyt päätökset kotimaisen räjähdetuotannon kasvattamisesta ja droonitorjuntaan panostamisesta vastaavat niihin tarpeisiin, joita tämän sektorin kehittämiseen liittyy ja ne vähentävät samalla Suomen riippuvuutta kansainvälisistä toimitusketjuista, Autto sanoo.

Kehysriihen päätösten pohjalta Suomen puolustusmenot nousevat 3,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Naton jäsenmaiden virallinen tavoite on saavuttaa 3,5 prosentin taso vasta vuoteen 2035 mennessä.

– Suomi kulkee ymmärrettävästi Nato-maiden etujoukoissa puolustusmenojen kasvattamisessa. Tuorein päätös vahvistaa edelleen puolustustamme ja näyttää suuntaa myös liittolaisillemme.

Myös Ukrainan tukemiseen panostettiin riihessä. Autto toteaa, että Suomen turvallisuusympäristöön vaikuttaa suoraan se, kuinka Ukraina onnistuu puolustustaistelussaan Venäjän aggressiota vastaan.

– Siksi hallitus osoitti kehysriihessä vielä 300 miljoonaa euroa lisää Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen. Tulemme myös käynnistämään Suomen ja Ukrainan välillä teollisen yhteistyön hankkeita, jotka hyödyttävät sekä Ukrainaa heidän puolustustaistelussaan että suomalaista puolustusteollisuutta ja sitä kautta suoraan myös Suomen puolustuskykyä.