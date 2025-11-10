Verkkouutiset

Mies selailee vaatteita kiinalaisessa Temu-verkkokaupassa Helsingissä 18. syyskuuta 2024., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Jotain tolkkua tähän on saatava” – halpatuonnin ongelmiin haetaan ratkaisuja

  • Julkaistu 10.11.2025 | 13:59
  • Päivitetty 10.11.2025 | 13:59
  • Politiikka, Talous
Työministeri Matias Marttinen (kok.) on asettanut työryhmän.
Työministeri Matias Marttinen (kok.) on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa ratkaisuja halpatuontiin liittyviin ongelmiin.

Suomalaisten kuluttajien verkkotilaukset pääasiassa Kiinassa toimivilta halpatuotteiden valmistajilta ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina.

– Halpatuotteiden tilailu on kasvanut erittäin voimakkaasti. Samaan aikaan esimerkiksi tuotteiden turvallisuudesta tai laadusta ei välttämättä ole mitään takeita. Suomessa ja Euroopassa myytävien tuotteiden tulee täyttää suomalaiset ja eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset ynnä muut. Tätä samaa pitää edellyttää myös ulkomaisista verkkokaupoista tilattavilta tuotteilta. Ei saa olla niin, että eurooppalaisen vaatimustason alittavat halpatuotteet pääsevät kotimaisia valmistajia parempaan markkina-asemaan, työministeri Marttinen sanoo tiedotteessa.

– Suomi tai EU eivät tietenkään voi pysäyttää globaalin verkkokaupan kehitystä. Jotain tolkkua tähän on kuitenkin saatava, työministeri jatkaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Mika Nykänen. Työryhmän tulee saada raporttinsa valmiiksi helmikuuhun 2026 mennessä.

Uusimmat
