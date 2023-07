”Jos Venäjää ei nyt pysäytetä, voi jopa Suomi olla seuraava”

Yhdysvaltalaisdiplomaatti Kurt Volker kirjoittaa CEPA-ajatushautomon vieraskynässään, että Eurooppa tarvitsee Natoa. Volker toimi aikanaan presidentti George W. Bushin viimeisenä Nato-suurlähettiläänä ja presidentti Donald Trumpin aikana Yhdysvaltain edustajana Ukraina-neuvotteluissa.

– Mitä Nato-johtajat sanovat ja tekevät vastatakseen Venäjän täysimittaiseen sotaan Ukrainaa vastaan on keskeisin asia, mutta eri syystä kuin suurin osa ihmisistä ajattelee eli Ukrainan paremmasta puolustuksesta. Kyse on sen sijaan kokonaisuudessaan Euroopan tulevaisuudesta, kirjoittaa Volker.

”Ilman Ukrainaa Eurooppa ei ole turvattu”

Naton tärkein tehtävä on taata nykyisten jäsenmaidensa turvallisuus ja puolustus.

– Nato tekee tämän erinomaisesti monella tapaa: sijoittamalla pysyviä länsijoukkoja Baltian maihin, järjestemällä suuria harjoituksia ja vahvistamalla strategista syvyyttään Suomen ja (toivottavasti) Ruotsin jäsenyyksillä sekä korottamalla puolustusmenoja vähintään kahteen prosenttiin brottukansantuotteesta.

Volker kirjoittaa, että nämä ovat hyviä päätöksiä, mutta ”tässä on yksi ongelma”.

– Jos Ukraina ei ole turvattu, ei ole Eurooppakaan.

Venäjän imperialismi on jo aiheuttanut liikaa vahinkoa

Volker huomauttaa, että Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan on lähettänyt kuusi miljoonaa ukrainalaista pakolaista eurooppalaisiin naapurimaihin.

Hyökkäys on aiheuttanut massiivisen inflaation osittain energian saatavuusongelmien takia, heikentänyt kansainvälistä ruokaturvaa sekä häirinnyt Mustanmeren laivaliikennettä. Euroopan maiden on pitänyt lisätä puolustusbudjettejaan ja rahoittaa Ukrainaa. Lisäksi pakotteet ovat aiheuttaneet muita taloudellisia mullistuksia.

– Tässä on jo vahinkoa riittävästi. Mutta jos [Vladimir] Putinia ei lyödä Ukrainassa, muuttuvat asiat vielä pahemmiksi. Pyrkimyksessään palauttaa Venäjän imperiumi Putin kääntäisi katseensa seuraavaksi kohti Viroa, Latviaa ja Liettuaa, ja jopa Suomea – kaikki EU:n ja Naton jäsenmaita, jotka kaikki olivat aikanaan osa Venäjän imperiumia, ja joita Nato on nyt sitoutunut puolustamaan.

Volkerin kuvailee yksittäisten Nato-liittolaisten tekemien panostusten Ukrainan puolustamiseksi Venäjän hyökkäykseltä ”vähitellen toimivan”.

– Sota on vielä kaukana lopustaan, mutta on selvää, että Putin epäonnistuu tavoitteessaan hävittää Ukraina ja sen kansallinen identiteetti. Ukraina on nyt pysyvä osa demokraattista Eurooppaa.

Volker muistuttaa, että Nato on ainoa asia, joka on menestyksekkäästi estänyt Venäjää hyökkäämästä Eurooppaan.

– Putin on katsonut Naton ulkopuolella olevien maiden olevan vapaita vaikutuspyrkimyksille tai hyökkäykselle. Putinin maailmassa harraat alueet tarkoittavat vihreää valoa.

”Harmaat alueet ovat Venäjälle vihreä valo”

Sodan jonain päivänä päättyessä on Naton tärkein tehtävä varmistaa, ettei se tule enää koskaan toistumaan.

– Kyllä, Ukraina tulee olemaan vahva – raskaasti aseistettu ja taistelun karaisema. Mutta myös Venäjä järjestäytyy, elpyy ja valmistautuu hyökkäämään uudelleen.

Volker huomauttaa, että ”uusi sota vaikuttaisi jälleen uudelleen jokaiseen Nato-maahan”.

– Ainoa keino turvata Eurooppa tulevaisuudessa on tuoda Ukraina ja muut Euroopan harmaat alueet (kuten Moldova) osaksi liittoumaa.

”Ukraina on enemmän kuin valmis Natoon”

Volker arvelee, että liittouman johtajilla on jälleen kiusaus lykätä kysymystä Ukrainan Nato-jäsenyydestä myöhemmäksi Vilnan huippukokouksessa. Maalle annettin lupaus Nato-jäsenyydestä jo 15 vuotta sitten.

– He haluavat välttää antamasta vaikutelmaa, että Venäjän sota Ukrainaa vastaan olisi muuttumassa Naton sodaksi Venäjää vastaan.

Volker ei ole samaa mieltä Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa siitä, ettei Ukraina olisi valmis liittouman jäseneksi.

– Ukraina on enemmän kuin valmis. Pikemminkin se on Yhdysvallat (ja ehkä jokin toinen liittolainen), joka ei ole valmis.

Volker huomauttaa, että ”vanhojen muotoilujen ja entisaikojen epämääräiset vakuuttelut eivät anna Putinille ja tämän seuraajille riittävän voimakasta signaalia”.

Naton tulee näyttää päättäväisesti haluavansa estää tulevat hyökkäykset Eurooppaa vastaan.

– Nato-johtajien tulee tehdä täysin selväksi Putinille, että he ovat tosissaan Euroopan turvallisuuden suhteen, toteaa Volker ja jatkaa:

– Ei ainoastaan näyttää, että he ovat valmiita auttamaan Ukrainaa puolustamaan itseään tänään, vaan myös olevansa valmiita toivottamaan Ukrainan tervetulleeksi Natoon heti, kun se on käytännössä mahdollista. Ja että he eivät tee tätä vain Ukrainan vaan itsensä vuoksi.