Fingrid Ylelle: Sähköä riittää, vaikka Olkiluoto 2 ja 3 ovat poissa käytöstä

Osa kansalaisista on ollut huolissaan sähkön riittävyydestä liittyen Olkiluodon ydinvoimaloiden pitkittyneisiin ja päällekkäin meneviin huoltoseisokkeihin, kertoo Yle.

– Vaikka Olkiluoto 2 ja 3 ovat poissa käytöstä, sähköä kyllä riittää olettaen, että mitään isompia vikaantumisia muihin suuriin kotimaisiin tuotantolaitoksiin tai sähkönsiirtoyhteyksiin ei tule, sanoo Kantaverkkoyhtiö Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala Ylelle.

Liki kolmasosa Suomen sähköstä tulee Olkiluodon ydinvoimalan kolmesta yksiköstä Eurajoelta. Kakkos- ja kolmosyksiköt ovat juuri nyt seisahduksissa huoltotöiden vuoksi, ja ykkösyksikön huoltotyöt alkavat sunnuntaina. Teollisuuden Voima on ilmoittanut saavansa Olkiluodon 2- ja 3-reaktorien huollot valmiiksi ennen kuin OL1:n huoltotyöt alkavat.

Entä jos käykin niin, että 2:n ja 3:n huollot venyvät ja kaikki kolme reaktoria ovat kiinni yhtä aikaa? Loppuuko Suomesta sähkö?

– Toki se tiukentaisi tilannetta ja pitäisi entistä tarkemmin katsoa, mikä on sähkön saatavuus naapurimaissa, mikä on muiden kotimaisten tuotantolaitosten käyttötilanne ja miten tuuli- ja aurinkovoima sähköä tuottavat, Tuomas Rauhala pohtii.

– Tällä hetkellä tuulivoimaa on hyvin käytössä, aurinkovoima tukee tilannetta, ja kun ollaan pitkällä keväässä sähkön käyttö on maltillista ja sähköä on saatavilla hyvin naapurimaista.