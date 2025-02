Jopa Ukrainan presidentin vastustajat puolustavat häntä nyt

Vaalikampanjointi sotaa käyvässä maassa olisi juuri sellaista myrkkyä jolla Ukraina tuhoutuisi sisältä, sanoo pääkaupunki Kiovan pormestari Vitali Klytško. Pormestari kommentoi asiaa sen jälkeen, kun osana rauhantunnusteluja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puuttui siihen että presidentti Volodymyr Zelenskyin virkakautta on venytetty.

Ukrainan perustuslain mukaan vaaleja ei voi järjestää, jos maassa on voimassa puolustustilalaki – kuten nyt on. Pormestari Klytško arvioi, että vaalit Ukrainassa järjestetään varmasti, mutta niitä on lähestyttävä askel askeleelta. Ensin on saavutettava kestävä rauha ja vasta sitten järjestettävä vaalit.

– Nykytilanteessa vaalit olisivat myrkkyä kotimaallemme. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, Klytško sanoi torstaina puhuessaan Euroopan parlamentissa. Asiasta kertoo Ukrinform.

– Lähes 10 miljoonaa ukrainalaista on lähtenyt maasta, ja lähes yhtä moni on siirtymään joutunut Ukrainan sisällä. Noin miljoona ihmistä on univormuissa rintamalla. Tilanne on vaikea, ja joka päivä menetämme sankareitamme, sotilaitamme ja osia alueestamme. Tällä hetkellä mikä tahansa poliittinen kampanja poliittisella kilpailulla, populismilla ja kritiikillä voi heikentää maata ja jopa tuhota sitä sisältäpäin, Kiovan pormestari sanoi.

Klytško totesi, että näissä olosuhteissa on tärkeää säilyttää kylmä pää, vaikka amerikkalaiset kumppanit puhuisivatkin kovaa retoriikkaa, ja tehdä kaikkensa säilyttääkseen yhtenäisyyden maan sisällä ja yhtenäisyyden kaikkien niiden välillä, jotka tukevat Ukrainaa ulkomailla. Klytškoa ja Zelenskyita pidetään toistensa poliittisina vastustajina. Miehet ovat piikitelleet toisiaan julkisesti jo useita vuosia.

Vaalien lykkääntyminen ja sen myötä presidentti Zelenskyin aseman lainmukaisuus on yksi Venäjän lempiteemoista. Venäjä on halunnut syöstä Zelenskyin vallasta siitä lähtien, kun hänet valittiin presidentiksi laillisilla vaaleilla vuonna 2019. Hyökkäyksen aluksi vuonna 2022 Venäjän salamurhaajat yrittivät päästä Kiovassa presidentin palatsiin tavoitteenaan murhata Zelenskyi. Yhdysvaltojen presidentti Trump on kuluneen viikon aikana ryhtynyt toistelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin retoriikasta tuttuja argumentteja ja syyttänyt Ukrainaa esimerkiksi sillä perusteella, että Yhdysvalloissa kyllä järjestettiin presidentinvaali toisen maailmansodan aikana. Yhdysvaltojen maaperälle tosin ei ollut silloin hyökätty laajasti – asia, jonka Trump jätti mainitsematta.

Trumpin puheet ovat saaneet myös muut presidentti Zelenskyin poliittiset vastustajat puolustamaan nykytilannetta. Esimerkiksi entinen pääministeri Julija Tymošenko kommentoi aiemmin viikolla Facebook-sivullaan, että vaalien järjestäminen olisi moraalitonta ja muutenkin mahdotonta, sillä sotilaat rintamalla eivät pääsisi käyttämään laillista äänioikeuttaan. Ilman Ukrainan puolustajien ääntä vaalit eivät olisi lailliset.

– Volodymyr Zelenskyi on Ukrainan presidentti. Siihen saakka, kunnes toinen valitaan. Kukaan meistä ei tule sallimaan vaaleja ennen kuin sota on ohi, vaikka vihollisemme ja edes jotkut liittolaisistamme eivät pidä siitä, Tymošenko kirjoitti.

– Kukaan muu kuin ukrainalaiset itse eivät saa päättää, milloin ja missä olosuhteissa ukrainalaisten johto vaihtuu. Ukraina on suvereeni valtio!

Sekä pormestari Klytško että entinen pääministeri ja presidenttiehdokas Tymošenko korostivat, että Ukrainasta ja sen kohtalosta ei tule puhua Ukrainan pään yli. Klytškon mukaan rauhan keskeisin edellytys ovat selkeät turvatakuut, jotka estävät sen että Venäjä aloittaisi hyökkäyssodan uudestaan. Tymošenko tuomitsi syvästi Yhdysvaltojen yrityksen saada haltuunsa puolet Ukrainan maamineraalivaroista.