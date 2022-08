Jopa 36 senttiä kilowattitunnilta: tällaisia sähkösopimuksia nyt tarjotaan

Sähkön hinta liikkuu tällä hetkellä noin 23 ja 36 sentissä kilowattitunnilta. Tieto ilmenee Verkkouutisten tekemästä vertailusta Energiaviraston ylläpitämällä Sähkönhinta-sivustolla.

Vertailussa tarkasteltiin Helsingissä sijaitsevan pientalon sähkölaskun hintaa 5 500 kilowattitunnin vuosikulutuksella.

Sähkösopimuksesta riippuen sähkölaskun hinta vuodessa liikkuu 1 289 ja 2 022 euron välillä.

Edullisimpina sähkösopimuksina markkinoidaan pörssisähköä, jonka hinta vaihtelee jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Halvin sähkösopimus on Vihreän Älyenergian pörssisähkö 1 289 euron arvioidulla vuosikustannuksella.

Sahko.tk-sivuston mukaan pörssisähkön hinta oli keskiviikkona aamupäivällä 33,53 senttiä kilowattitunnilta. 5500 kilowattitunnin vuosikulutuksella pörssisähkön hinnaksi tulisi 1 844 euroa vuodessa.

Kallein sähkösopimus on KSS Energian 12 kuukauden määräaikainen sopimus, jossa sähkö maksaa 36,12 senttiä kilowattitunnilla. 5500 kilowattitunnin vuosikulutuksella sähkö maksaisi vuodessa 2 022 euroa.

Hinnat eivät sisällä sähkön siirtomaksuja.

Huomioi nämä asiat sähkösopimusta valittaessa

Vaikka sähkön hinta on nyt korkealla, kuluttajalla on edelleen mahdollisuuksia säästää sähkölaskussa kilpailuttamalla sähkösopimuksensa. Kuluttajaliiton mukaan kilpailuttamisella on tällä hetkellä entistä suurempi merkitys, kun uusien sähkösopimusten hinta on ennätyksellisen korkealla ja hintaerot suuret.

– Yllättävän harva on kilpailuttanut sähkösopimuksensa, vaikka kilpailuttamalla kuluttajan olisi mahdollista saada ehdoiltaan kilpailukykyisempi sopimus, kertoo Kuluttajaliiton asumisasioihin erikoistunut lakimies Kristel Pynnönen tiedotteessa.

Kilpailuttamalla on edullisemman hinnan lisäksi mahdollista myös valita itselleen sopiva sähkön alkuperä. Sähkö voi olla esimerkiksi kokonaan fossiilivapaista lähteistä tuotettua.

Sopimusta valittaessa kannattaa myös miettiä, ottaako määräaikaisen vai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

Määräaikaisessa sopimuksessa sähköyhtiö sitoutuu myymään sähkön sovitulla hinnalla määräaikaisen sopimuksen loppuun asti. Vaikeutuneen markkinatilanteen takia osa sähköyhtiöistä on lopettanut määräaikaisten sopimusten myöntämisen uusille asiakkaille. Näin teki esimerkiksi Oomi Energia viime viikolla.

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen voi purkaa kahden viikon irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinta voi muuttua, mutta sähköyhtiön on ilmoitettava sähkön hinnan muutoksesta vähintään kuukautta ennen uuden hinnan voimaan tulemista.