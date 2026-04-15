Öljyn hinnan ennustetaan nousevan pian rajusti

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n pääjohtajan Fatih Birolin mukaan markkinat eivät vielä hinnoittele energiakriisin vakavuutta täysimääräisesti. Hänen arvionsa mukaan öljyn hinta alkaa kuitenkin pian heijastaa Iranin sodan aiheuttamia tuotanto- ja kuljetushäiriöitä entistä selvemmin. Tämä tarkoittaa hintojen rajua nousua, hän ennusti The Atlantic Councilin tilaisuudessa.

– Mikään maa ei ole immuuni tälle, hän sanoi.

– Se koskettaa kaikkia.

Jos sota pitkittyy, seuraukset näkyvät hänen mukaansa nopeasti talousennusteissa.

– Kaikki alkavat yksi toisensa jälkeen tarkistaa talouskasvuodotuksiaan. Inflaatio saa monissa maissa voimakkaan lisäpotkun, Birol varoitti.

Birol kuvasi nykyistä sotaa historian suurimmaksi energiaturvallisuusuhaksi. Hänen mukaansa maailman päivittäinen öljyntuotanto on pudonnut 13 miljoonalla tynnyrillä päivässä. Se on yli kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden 1973 ja 1979 suuriin öljykriiseihin.

Hänen mukaansa kaasutoimitusten vajaus pahentaa iskua entisestään. Siksi kriisi on hänen arvionsa mukaan vakavampi kuin Venäjän hyökkäyksen jälkeen Eurooppaan syntynyt energiakriisi.

Taloudet eivät toivu nopeasti

Birol muistutti, että aiemmat energiakriisit ajoivat monia maita taantumaan ja aiheuttivat kehittyville talouksille pitkäaikaisia poliittisia ja taloudellisia vaurioita.

Hänen mukaansa toipuminen ei olisi nopeaa, vaikka sota päättyisi heti.

– Paluu kriisiä edeltäneeseen tilanteeseen voi kestää jonkin aikaa, ehkä jopa kaksi vuotta, hän arvioi.

Birol arvioi, että kriisi voi vauhdittaa ydinvoiman ja uusiutuvan energian lisärakentamista samaan tapaan kuin 1970-luvun öljykriisit synnyttivät uusia ratkaisuja energiantuotantoon. Samalla hän kuitenkin varoitti, että hiilen käyttö voi joissakin maissa lisääntyä.

Hänen mukaansa energiaturvallisuuden tärkein periaate on monipuolistaminen.

– Monipuolistakaa, mistä saatte energianne, monipuolistakaa energialähteenne ja monipuolistakaa kauppareittinne, Birol sanoi.

Hän muistutti, että Eurooppa maksoi hänen mukaansa kovan hinnan liian suuresta riippuvuudesta Venäjästä.

Birol nosti esiin myös kriittiset mineraalit, joiden jalostus ja käsittely ovat monin paikoin keskittyneet harvoihin maihin. Hänen mukaansa samankaltainen pullonkaulariski voi toistua muuallakin kuin öljymarkkinoilla.

Lopulta tärkein yksittäinen ratkaisu olisi hänen mukaansa kuitenkin selvä.

– Tämän ongelman tärkein ratkaisu on öljyn ja kaasun vapaa kulku Hormuzinsalmen läpi.

