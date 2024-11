Jopa 20 tunnin sähkökatkoja – romahtaako Ukrainan sähköverkko?

Alkanut talvi voi muodostua tähän mennessä vaikeimmaksi Ukrainan energialaitosten kärsimien vaurioiden vuoksi.

Ilmapuolustuksen kehittämisestä huolimatta osa Venäjän lähettämistä räjähdelennokeista ja ohjuksista pääsee läpi torjuntatulesta. Ilmaiskut Ukrainan kaupunkeihin ja niitä ympäröivään infrastruktuuriin ovat jatkuneet lähes joka yö syksyn aikana.

Energiayhtiön työntekijä sanoo Politicolle järkyttyneensä, kun hän näki Venäjän ohjushyökkäyksen aiheuttamat vauriot Ukrainan keskiosassa sijaitsevassa voimalaitoksessa. Rakennus oli tulessa, ja sen kappaleita oli lentänyt kaikkialle ympäristöön.

Kahden jalkapallokentän kokoinen turbiinihalli oli romahtanut. Paikalle hälytettiin yli 700 työntekijää aloittamaan korjaustyöt mahdollisimman nopealla aikataululla.

Vastaavia tuhoja pyritään nyt korjaamaan eri puolilla Ukrainaa. Haasteena on kylmenevä sää ja se, että maan energiantuotannon kapasiteetista on menetetty jo puolet. Koko maan sähköverkko sinnittelee ydinreaktorien varassa. Venäjä on ainakin toistaiseksi pidättäytynyt iskemästä niitä vastaan.

Asiantuntijat ennakoivat talvikaudelle energian säännöstelyä ja pitkiä sähkökatkoja. Jos ydinvoimaloita tai niiden sähkönsiirtojärjestelmiä vastaan isketään, voisivat päivittäiset sähkökatkot olla jopa 20 tunnin pituisia. Näin arvioi energia-alan tutkimuslaitoksen johtaja Oleksandr Khartshenko, joka toimii myös Ukrainan hallituksen neuvonantajana.

Todennäköisimpänä skenaariona pidetään, että sähkönsaanti pystytään turvaamaan 8–14 tunniksi päivässä.

Energiatilanne uhkaa kotitalouksien lämmitystä ja puolustusteollisuuden tehtaita. Ukrainan parlamentin energiakomiteaa johtava Viktorija Gryb sanoo olevansa tilanteesta erittäin huolissaan.

– Tilanne on kriittinen. Toivon, että kansainväliset kumppanimme lähettävät meille lisää tukea mahdollisimman pian, Gryb sanoo.

Korkea-arvoinen Yhdysvaltain hallintolähde pitää todennäköisenä, että ihmisiä tulee jäätymään koteihinsa Venäjän iskujen seurauksena.

– Odotamme, että talvesta tulee hyvin vaikea, nimettömänä pysyvä lähde sanoo Politicolle.

⚠️ Ukraine faces its hardest winter yet: daily power outages could last from 8 to 20 hours, and Russian attacks on Ukrainian nuclear power plants pose a serious risk. Currently, reactors provide 60% of Ukraine's total electricity, and any strikes on the infrastructure supporting… pic.twitter.com/NUU5fif88D

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2024