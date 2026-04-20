Joka viides kuljetusyritys seisottaa kalustoa kalliin polttoaineen takia

Polttoaineen hinnan nousu kurittaa suomalaisia kuljetusyrityksiä. Asia ilmenee kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä edustavan Skalin kuljetusbarometrin kyselystä.

Kyselyn otannan mukaan noin 70 prosenttia kuljetusyrittäjistä kokee polttoaineen hinnan nousun uhkaavan yrityksensä tulevaisuutta. Investointien lykkäämistä harkitsee peräti 64 prosenttia vastaajista ja kolmannes yrityksistä kohtaa maksuvaikeuksia tai maksuliikenteen hidastumista. Noin kaksi kolmesta yrityksestä on neuvotellut asiakkaidensa kanssa kustannusnousun aiheuttamasta tilanteesta. Kyselyn ennakkotulosten mukaan noin viidennes yrityksistä on laittanut kuljetuskalustoa seisontaan tilanteen vuoksi

– Kuljetuskalustoa pois liikenteestä ottaneiden yritysten osuus on hälyttävän suuri. Luku kertonee siitä, että kuljetuskustannusten nousun vuoksi kuljetuksia ei suoriteta normaalilla tavalla. Korkea polttoaineen hinta vaikuttaa haitallisesti Suomen talouteen, mikä alentaa myös kuljetusten kysyntää, Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kuljetusyrittäjistä 40 prosenttia on lisännyt omaa työpanostaan kuljettajana. Noin puolet kertoo, ettei ole pystynyt nostamaan itselleen palkkaa normaalisti.

Vain noin viidennes kyselyn vastaajista kertoo, että tilanteella ei ole ollut merkittävää vaikutusta yritykseen.

Kehysriihestä toivotaan helpotusta

Skal toivoo hallituksen kehysriihestä päätöksiä, joilla polttoaineiden hinnannousun vaikutuksia yritetään hillitä.

– Suomi ei voi seurata sivusta, mikäli muu Eurooppa alentaa logistiikan kustannuksia eri tavoin. Keinot ovat olemassa, ja kehysriihessä on nyt tehtävä ratkaisut, että alan yrityksillä on edellytykset jatkaa toimintaansa myös poikkeuksellisissa kustannusoloissa, toteaa Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Skalin mukaan keskeisiä ratkaisuja ovat ammattidieselin nopeutettu käyttöönotto sekä jakeluvelvoitteen alentaminen. Näillä toimilla voidaan vaikuttaa suoraan kuljetusalan kustannuksiin ja estää kustannuspaineiden laajeneminen koko talouteen.

Moni Euroopan maa valmistelee tai on jo päättänyt toimista, joilla helpotetaan paljon energiaa kuluttavien toimialojen tilannetta. Euroopan komissio käynnisti jäsenmaille kuulemisen uudesta väliaikaisesta kriisikehyksestä, jolla helpotettaisiin valtiontukisääntöjä. Tarkoitus on mahdollistaa väliaikainen ja kohdennettu tuki, ja maantiekuljetukset on erikseen todettu tukikelpoiseksi sektoriksi.

Skalin mukaan nyt nähdyt kustannusshokit heijastuvat nopeasti koko kuljetusjärjestelmään, elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja kuluttajahintoihin. Kuljetusbarometrin tulokset osoittavat, että markkina ei yksin pysty sopeutumaan näin nopeisiin kustannusmuutoksiin.