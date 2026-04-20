Koskevatko säännöt sähköautoja? Monella vaarallinen harhaluulo

Sähköautoilijoiden pysäköintiongelmat ovat lisääntyneet keväällä, kertoo yksityinen pysäköintialan yritys Parkkipate.

Keskeinen ongelma liittyy ajatukseen, jonka mukaan sähköautoilijoilla olisi jokin erityisoikeus poiketa pysäköintisäännöistä. Tämä näkyy esimerkiksi pysäköintikiekon käytössä.

– Moni sähköautoilija ajattelee olevansa jotenkin eri asemassa kuin muut. Sähköautoiluun liittyy vielä eräänlaista villi länsi -mentaliteettia. Pysäköintisäännöt ovat samat kaikille, Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta sanoo tiedotteessa..

Toinen yleinen virhe liittyy maksamiseen. Sähköautoilija maksaa latauksen sovelluksella ja olettaa samalla hoitaneensa pysäköinnin.

– Valvojamme näkevät tätä päivittäin: autoilija on vilpittömässä uskossa, että latausmaksu kattaa kaiken. Näin ei aina ole, Metsäranta muistuttaa.

Yhtiön mukaan latausmaksu ja pysäköintimaksu ovat usein eri asioita, jotka pitää hoitaa erikseen.

Ongelmia syntyy myös latauspaikkojen käytöstä. Paikkoja varataan ilman latausta tai niitä käytetään pitkään latauksen päättymisen jälkeen. Tällöin latausta tarvitsevat autoilijat jäävät ilman paikkaa.

Tyypillinen tilanne on, että auto jätetään aamulla lataukseen ja haetaan vasta työpäivän jälkeen, vaikka akku täyttyy jo aiemmin. ParkkiPate korostaa, että latauspaikka ei ole tarkoitettu koko päivän pysäköintiin.

Lisäksi latauspaikkoja vievät edelleen polttomoottoriautot, joilla ei ole niille asiaa.

Kaikki ongelmat eivät kuitenkaan johdu autoilijoista. Sähköautot ovat usein suuria, eikä pysäköintiruutujen koko vastaa nykyautojen mittoja. Tämä voi estää viereisten paikkojen käytön.

Parkkipaten mukaan pysäköintialueiden mitoitus onkin monin paikoin jäänyt jälkeen autojen koon kasvusta.

Sähköautoilijoiden viisi yleisintä pysäköintivirhettä – Moni autoilija luulee virheellisesti, ettei sähköautoon tarvitse laittaa pysäköintikiekkoa. – Sähköautoilijat sekoittavat latausmaksun ja pysäköintimaksun, vaikka ne ovat kaksi eri asiaa. – Sähköautojen latauspaikoille pysäköidään edelleen polttomoottoriautoja, joita ei voi ladata. – Sähköauto pysäköidään latauspaikalle, vaikkei sitä edes laiteta lataukseen. – Täyteen ladattu sähköauto jätetään latauspisteelle koko päiväksi, mikä estää muiden lataamisen.

