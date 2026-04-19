Rail Baltica vaikeuksissa – jättihanke uhkaa juuttua rahapulaan

Baltian maat yhdistävä rautatiehanke Rail Baltica on vaikeuksissa Latviassa rahanpuutteen vuoksi, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Riian, Kaunasin ja Vilnan kautta Tallinnan ja Varsovan yhdistävän Rail Baltican on virallisesti määrä valmistua vuonna 2030. Rakennustyöt ovat jo käynnissä kaikissa Baltian maissa. Hankkeen valmistuminen aikataulussa näyttää kuitenkin yhä epätodennäköisemmältä.

Latviassa ongelmana on, että hanketta toteutetaan pala palalta siellä täällä. Rakentamiseen kytkeytyy myös suuri määrä erilaisia sivuprojekteja, jotka paisuttavat lopullista hintaa.

Samaan aikaan Baltian maiden pitäisi suunnata yhä enemmän rahaa maanpuolustukseen.

– Projekti on niin suuri, että kukaan ei tiedä, kuinka paljon se maksaa kokonaisuudessaan. Kaikki ylimääräinen raha valtion budjetissa menee lähivuosina puolustukseen. On vaikeaa sanoa, onko Rail Balticalle yhtään ylimääräistä rahaa, harmittelee vihreiden ja maanviljelijöiden liiton kansanedustaja Harijs Rokpelnis.

Rokplenisin mukaan on mahdollista, että Rail Baltica pitää yksinkertaisesti rakentaa loppuun hitaammin.

– Virallisissa asiakirjoissa Rail Baltican valmistumispäivämäärä on edelleen 2030, mutta jokainen, jolla on yhtään maalaisjärkeä ymmärtää, että tämä ei ole realistista.

Latviassa närää herättää myös se, että Rail Baltica ei yhdistä yhtäkään suurta latvialaiskaupunkia Riian lisäksi. Projekti edellyttää myös viiden kalliin sillan rakentamista Väinäjoen yli.

Periaatetasolla Latvian nykyinen hallitus kannattaa Rail Baltican rakentamista. Tahtotila ei kuitenkaan tarkoita, että rahaa löytyisi. Virallisesti projektin ensimmäisen vaiheen hinta on 15 miljardia euroa, mutta sittemmin luku on kasvanut yli 20 miljardiin.

Jotkut latvialaiskansanedustajat kannattavatkin jopa koko projektin hautaamista.

– Ulkoministeriön ja muiden ministeriöiden pitäisi aloittaa neuvottelut, koska ei ole mahdollista rakentaa Rail Balticaa tällä tavalla. Ei ole mahdollista löytää 20 miljardia euroa, tiivistää sitoutumaton kansanedustaja Aleksandrs Kiršteins.