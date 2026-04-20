150 maantiesiltaa korjataan tänä vuonna

Hallitus on osoittanut tälle vuodelle tieverkon korjausvelan purkuun 118 miljoonan euron lisärahoituksen, josta 100 miljoonaa euroa käytetään maanteiden päällystämiseen ja 18 miljoonaa euroa maantiesiltojen korjauksiin.

Väylävirasto kertoo, että lisärahoilla aiotaan korjata 150 maantiesiltaa kuluvan vuoden aikana. Vastaava määrä siltoja korjattiin viime vuonnakin.

– Erittäin tervetulleen lisärahoituksen myötä voimme yhdessä elinvoimakeskusten kanssa korjata huonokuntoisimpia siltoja ennen kuin niiden ongelmat ja korjauskustannukset ehtivät kasvaa suuremmiksi, kertoo väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta.

– Siltoja korjaamalla ehkäistään tieliikenteen pullonkauloja ja huolehditaan elinkeinoelämälle sekä huoltovarmuudelle tärkeistä kuljetusreiteistä. Huonokuntoinen silta aiheuttaa liikenteelle pahimmillaan paino- tai nopeusrajoituksia ja pitkiäkin kiertoteitä.

Huonokuntoisia siltoja löytyy joka puolelta maata

Väyläviraston omistuksessa on reilut 15 000 maantiesiltaa, joiden keskimääräinen kunto on ollut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana laskusuunnassa. Silti noin 94 prosenttia maantiesilloista on rakenteelliselta kunnoltaan erittäin hyvässä, hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. Suomen siltojen vaurionsietokyky onkin edelleen pääsääntöisesti hyvä.

– Tämä tarkoittaa, että mahdolliset vauriot havaitaan ennen kuin sillan kunto muuttuisi kriittiseksi. Yksittäisiä huonokuntoisia siltoja kuitenkin löytyy joka puolelta maata. Siltojen kuntoa seurataan säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Silloille tehdään yleistarkastus viiden vuoden välein ja tarvittaessa tarkempi erikoistarkastus”, kertoo taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä Väylävirastosta.

Huonokuntoisten siltojen määrän kasvu on kuitenkin jatkumassa tulevina vuosina. Siltojen keskimääräinen kunto heikentyy ensisijaisesti kahdesta syystä. Moni 1960–70-luvuilla rakennettu silta on vanhentunut ja muuttunut huonokuntoiseksi samoihin aikoihin. Lisäksi kunnossapidon kustannustaso on 2020-luvulla noussut pysyvästi korkealle, eli rahalla saadaan vähemmän.

Kustannustehokkuus määrää kohteiden valintaa

Poimintoja videosisällöistämme

Väyläviraston mukaan siltakorjauskohteissa pyritään ohjaamaan resurssit sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

Kohteiden valintaan vaikuttavat siis muutkin seikat kuin pelkästään korjausvelan määrä. Vanhoja siltoja uusitaan siksi, että ne ovat huonossa kunnossa, mutta myös siksi, ettei esimerkiksi niiden kantavuus riitä nykyisille raskaan liikenteen vaatimuksille.

Tänäkin kesänä siltakohteiden joukko on hyvin moninainen sekä siltatyypin ja -koon että korjaustoimenpiteiden laajuuden näkökulmasta.

Väylävirasto tiedostaa, että siltojen korjaamisen aiheuttamat liikennehidasteet voivat aiheuttaa tienkäyttäjissä ymmärrettävää ärtymystä. Se kuitenkin kertoo siitä, että kyseinen silta on tärkeä liikenteen toimivuudelle.

– Liikennehaitat ovat ikäviä, mutta välttämättömiä. Mikäli siltaa ei korjattaisi, loppuisi liikenne jossain vaiheessa kokonaan. Tienkäyttäjä saattaa nähdä päälle päin vain uuden asfaltin ja kaiteet, mutta todellisuudessa siltaa on saatettu korjata paljonkin sen pinnan alla, Äijälä sanoo.