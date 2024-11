Joka toinen Suomessa rekisteröity uusi auto kulkee sähköllä

Lokakuussa rekisteröitiin 5 936 uutta henkilöautoa, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Koko alkuvuoden aikana on rekisteröity yhteensä 61 446 henkilöautoa. Määrä jää 18,1 prosenttia viime vuoden tammi-lokakuun lukemaa vähäisemmäksi. Tiedot ilmenevät Autoalan tiedotuskeskuksen tuoreista luvuista.

Ladattavien autojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä on alkuvuoden aikana ollut Suomessa suhteellisen korkea, yhteensä 48,9 prosenttia. Näistä 28,6 prosenttia on täyssähköautoja ja 20,3 prosenttia ladattavia hybridejä. Ladattavien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä on kuitenkin tänä vuonna jäämässä viime vuoden ennätyslukemaa, 54,5 prosenttia, pienemmäksi.

– Hallituksen keväinen päätös täyssähköisten työsuhdeautojen verokannusteen jatkamisesta oli oikea, ladattavien autojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä on pysynyt korkealla tasolla. Viime vuoden huippuluvuissa näkyy komponenttipulasta johtuneet viiveet – vuonna 2023 rekisteröitiin normaalia enemmän aiempina vuosina tilattuja autoja, toteaa Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala tiedotteessa.

Autoliikkeissä käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin lokakuussa 4,9 prosenttia viime vuoden lokakuuta vilkkaammin. Koko alkuvuoden aikana käytettyjä autoja on autoliikkeissä myyty noin 5,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Pakettiautoja rekisteröitiin lokakuussa 756 kappaletta, mikä on 7,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tammi-lokakuun aikana on rekisteröity 8 262 pakettiautoja, mikä on 11,1 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Lokakuussa rekisteröitiin yhteensä 271 kuorma-autoa. Määrä on 4,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin tammi-lokakuun aikana 502, joka on noin 126,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-lokakuussa.

Suomen talous odottaa positiivisia merkkejä. Autoalan mukaan edellytyksiä elpymiselle on, mutta käynnistysvaikeudet vaivaavat taloutta. Autoala ehdottaa autojen kierrätyspalkkiokampanjan käynnistämistä marraskuussa annettavassa vuoden 2025 budjettia täydentävässä ehdotuksessa. Kierrätyspalkkiokampanja antaisi tarvittavaa sytykettä taloudelle ja käynnistäisi pysähdyksissä olevaa kuluttajakysyntää.

– Vuosien 2015 ja 2018 kierrätyspalkkiokampanjoista on hyviä kokemuksia. Kampanjan idea on se, että valtio ja autojen maahantuovat antavat kuluttajalle 1500-2500 euroa uuden auton hankintaan, kun kuluttaja vie kierrätettäväksi loppuun palvelleen vanhan auton. Kierrätyspalkkiosta hyötyvät niin kuluttajat, ympäristö, autokauppa kuin valtiokin. Kierrätyspalkkiokampanja maksaa itsensä takaisin lisääntyvien autoverojen ja arvonlisäverojen muodossa, painottaa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Aiempien kierrätyspalkkioiden seurantatutkimuksen perusteella tiedetään, että palkkion turvin uuden auton ostaneet ovat olleet tavallista uuden auton ostajaa useammin naisia, nuoria ja pienituloisempia.