Joka kolmas nuori on säästänyt kolmen kuukauden palkan suuruisen puskurin

Joka kolmas säännöllistä tuloa saava nuori on ehtinyt kerätä riittävän puskurin pahan päivän varalle, ilmenee pankkikonserni Nordean keräämästä asiakasdatasta.
Tässä yhteydessä riittävällä puskurilla tarkoitetaan vähintään kolmen kuukauden keskituloa vastaavaa summaa. Nordean mukaan tämä on merkittävä saavutus viimeaikaisessa taloudellisessa tilanteessa, joka on heikentänyt nuorten tulokehitystä ja pienentänyt elämisen tukia.
– On erittäin lupaava signaali, että näinkin moni nuori on jo ehtinyt säästää itselleen pahan päivän varaa. Nuorelle riittävä puskuri on lupaava taloudellisen hyvinvoinnin kivijalka. Luku kertoo, että monella nuorella on jo iästään huolimatta hyvät taidot säästää varoistaan yllättäviä tilanteita varten, kertoo Nordean kehitysjohtaja Tanja Eronen tiedotteessa.
Huomionarvoista on, että vanhempi ikä ei haaveista huolimatta automaattisesti tarkoita parempaa taloudellista turvaa. Nordean datan perusteella käy ilmi, että nuoret pystyvät säästämään puskuria yhtä hyvin kuin 35–54-vuotiaatkin. Puskurin säästäneiden osuus nousee merkittävästi vasta 55-vuotiaasta eteenpäin.
Alueellisesti suuria kaupunkeja vertaillessa käy ilmi, että parhaiten puskureita ovat keränneet 18–26-vuotiaat nuoret Joensuussa (43 prosenttia), Lappeenrannassa (43 prosenttia), Tampereella (43 prosenttia), Turussa (45 prosenttia) ja Vaasassa (45 prosenttia).
Nordean Unelmaindeksin 18–30-vuotiaista suomalaisvastaajista 46 prosenttia säästää pahan päivän varalle, 30 prosenttia säästää mahdollisia tulevia kuluja varten, 25 prosenttia pyrkii säästämällä kasvattamaan omaa pääomaa mahdollisten tuottojen kautta. Näitä tarkoituksia varten nuoret säästävät yleisimmin säästötilille ja rahastoihin.
18–30-vuotiaat säästävät useasti lyhyemmän aikavälin tavoitteisiin, kuten matkusteluun ja lomiin (48 prosenttia) sekä vapaa-ajan tuotteisiin ja harrastusvälineisiin (38 prosenttia). Pidemmän aikavälin tavoitteita ovat esimerkiksi oma koti, johon säästää nuorista 39 prosenttia.
Nuorten talousosaaminen on tutkimusten mukaan yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Talous ja oman talousosaamisen parantaminen kiinnostavat valtaosaa. Erosen mukaan nuoret ovat tutkitusti myös taitavia mukauttamaan kulutustaan siten, että moni pärjää myös talouden kiristyessä.
– Nuoret hallitsevat talouttaan entistä taitavammin: laskut hoidetaan, menoihin säästetään etukäteen ja sijoittaminen kiinnostaa. Tämä kertoo monipuolisesta ja osaavasta taloudenhallinnasta, Eronen jatkaa.
