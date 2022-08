Hyökkääjän sotilas tilittää: Paikalliset vihaavat, ruoka-annokset lopussa

Venäjän sotilaallisen tilanteen on väitetty heikentyneen viime viikkojen aikana useilla eri rintamalohkoilla Ukrainan tekemien vastaiskujen seurauksena.

Hyökkääjän huoltoa on häiritty muun muassa HIMARS-raketinheitinten ja rintamalinjan takana tehtyjen partisaani-iskujen avulla.

Miehitetyn Hersonin alueen logistinen tilanne on erityisen ongelmallinen venäläisjoukoille, sillä Dnepr-joen yli johtava silta on vaurioitunut lähes käyttökelvottomaksi. Nopealla aikataululla rakennettujen ponttoonisiltojen yli saa vain rajallisen määrän tarvikkeita.

Ukrainan sotilastiedustelun julkaiseman kaapatun viestiliikenteen ja sosiaalisen median päivitysten perusteella monille sotilaille vaikuttaa tulleen yllätyksenä, että valtaosa ukrainalaisista suhtautuu äärimmäisen kielteisesti miehittäjiin.

Ukrainalaismediassa on jaettu erään venäläissotilaan Telegram-viestiä, jossa hän arvioi Hersonin alueen tilanteen muuttuneen erittäin vaikeaksi. Venäjä on siirtänyt alueelle runsaasti vahvistuksia Ukrainan mahdollisen vastahyökkäyksen varalta, mutta yksiköiden huoltotilannetta kuvaillaan surkeaksi.

– Sotilasjohto on ilmeisesti unohtanut, että taistelijoille olisi tarjottava myös juomavettä ja normaalia ruokaa. Lähes joka päivä uusi ammuslähetys saapuu, mutta niiden kuljettaminen kestää entistä pidempään vaurioituneiden siltojen vuoksi, sotilas toteaa.

Paikallisväestön kerrotaan suhtautuvan Venäjään kielteisesti ja ilmoittavan miehittäjän komentopisteiden ja varastojen sijainneista Ukrainan asevoimille. Sotilas pohtii, ettei Etelä-Ukrainan valtaaminen tule välttämättä sujumaan yhtä hyvin kuin Krimin liittäminen Venäjään vuonna 2014.

– Väestön viha tekee tilanteesta huomattavasti vaikeamman. Ehkä ajatus Hersonista ei tule päättymään Krimin skenaarion mukaisesti. On syytä varautua erilaisiin lopputuloksiin, venäläissotilas pohtii.

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 8, 2022