John Bolton varoittaa Eurooppaa – ”Ei pidä pahentaa tilannetta”

Presidentti Donald Trumpin neuvonantajana tämän ensimmäisellä kaudella toiminut John Bolton sanoo, että puheet Euroopassa muun muassa F-35:n USA:n tappokytkimistä ja amerikkalaisten hävittäjien hankintojen ”katumisesta” ovat iso virhe.

Suomessa ilmavoimien komentaja on todennut, ettei tappokytkin-huhu pidä paikkaansa.

Samoin Bolton arvostelee Sky Newsin haastattelussa Saksan uuden liittokanslerin Friedrich Merzin kommenttia, että Saksa haluaa olla itsenäisempi USA:n suhteen.

Bolton ei pidä tällaisia lausuntoja kohtuullisina tai järkevinä.

– Euroopan pitää olla nyt varovainen. Tämänkaltainen retoriikka (–) antaa Donald Trumpille lupalapun irtautua enemmän Natosta. Tämä on valtava virhe. En puolusta Trumpia millään tavalla, mutta eurooppalaisten ja muiden liittolaisten pitäisi olla varovaisia, etteivät pahenna tilannetta.

Bolton toteaa haastattelussa, että Trump toimii ”ad hoc” -tyylillä useimpien asioiden suhteen miettimättä liikoja mitä tapahtuu seuraavaksi.

Hän voi sanoa, että 50 prosentin tullit Venäjän öljylle tänään, 100 prosentin tullit huomenna ja seuraavana päivänä ei mitään tariffeja, Bolton kuvailee.

Bolton kertoo lukeneensa, että Suomen presidentin Alexander Stubbin vierailtua Trumpin luona Yhdysvaltain presidentin puheet hetkellisesti muuttuivat kriittisemmiksi Venäjän presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Toisaalta kohta tämän jälkeen Trump sanoi toiselle medialle uskovansa, että Putin haluaa rauhaa.

– Hänellä ei ole strategiaa (–), hän ei tee politiikkaa niin kuin me sen ymmärrämme, Bolton sanoo ja toteaa, että Trumpin tavoitteena on saada sota historiaan, jotta hän voi keskittyä muihin asioihin.

Putinilla sen sijaan on strategia.

– Hän tasapainoilee nuoralla, yrittäen saada Trumpilta enemmän myönnytyksiä ilman, että tulee työntäneeksi Trumpia lähemmäs Ukrainaa.

Trump doesn't do foreign policy strategy, his dealings are transactional and ad hoc, and he doesn't think about what comes next. Putin does have a strategy, and he is walking a tightrope, trying to get more concessions out of Trump while not pushing Trump toward Ukraine. pic.twitter.com/xQ83TlcCh3

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 1, 2025