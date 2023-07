Joe Biden: Puolustamme jokaista Naton kolkkaa, Suomi mukaan lukien

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Pohjoismaiden johtajien kanssa pidetyn huippukokouksen jälkeen. Biden kiitti Pohjoismaiden johtajia hyvin hedelmällisistä keskusteluista.

Ennen huippukokousta Biden myös toisti aiemman Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman toteamuksen, että jos kaikki maailman maat olisivat Pohjoismaiden kaltaisia, olisi maailman asiat helppoja ja rauhanomaisia. Tiedotustilaisuudessa Biden painotti Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden jakavat samat arvot.

Yhdysvaltain presidentti kehui myös Suomen ja Yhdysvaltain suhteita. Maat ovat nyt liittolaisia ja läheisemmät kuin koskaan.

– Puolustamme jokaista Naton kolkkaa, Suomi mukaan lukien, painotti Biden historiallisesti ja lisäsi:

– Suomi on aina ollut vahva kansa. Liittyminen Natoon tekee Suomen vieläkin turvallisemmaksi. Pian Natossa on 32 jäsenmaata, se on merkittävä liittouma. Hyökkäys Suomeen olisi hyökkäys jokaista Nato-maata vastaan.

Myös Niinistö vahvisti Suomessa alkaneen uuden turvallisuuspoliittisen aikakauden.

– Suomalaiset tuntevat olonsa nyt turvallisemmaksi, 80 prosenttia väestöstä kannattaa Natoa. — Yhdysvaltain tuki Suomelle ja kaikille Pohjoismaille on erittäin tarkeää, sanoi tasavallan presidentti.

Biden korosti, että turvallisuus perustuu transatlanttiseen yhteistyöhön ja Yhdysvallat on sitoutunut Natoon. Samoin Sauli Niinistö vahvisti, ettei hänellä ole syytä epäillä Yhdysvaltojen sitoutumista.

Biden ilmaisi myös kunnioituksensa Ukrainan kansaa kohtaan, joka taistelee brutaalia hyökkäystä ja epäinhimillisyyttä vastaan. Hän myös vakuuttia Ukrainasta vielä tulee Naton jäsen, eikä asiasta enää puhuttu konditionaalissa.

– Mikään maa ei voi liittyä Natoon, jos se on sodassa. Ukraina liittyy Natoon vielä joskus.