Joe Biden: Liittymisenne tekee meistä vahvempia kuin koskaan

– Suomi, tervetuloa Natoon. Tänään on historiallinen päivä. Liittymisenne liittoomme tekee meistä vahvempia kuin koskaan, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tviittasi viime yönä Suomen aikaa.

Hän sanoi odottavansa myös innolla voivansa toivottaa Ruotsin tervetulleeksi Natoon mahdollisimman pian.

– Kun Putin aloitti julman sodan, hän ajatteli voivansa jakaa Euroopan ja Naton. Hän oli väärässä.

– Uusimman liittolaisen Suomen tukemana jatkamme transatlanttisen turvallisuuden säilyttämistä, puolustamme joka senttimetriä Naton aluetta ja vastaamme kaikkiin kohtaamiimme haasteisiin, Biden totesi.

When Putin launched his brutal war, he thought he could divide Europe and NATO.

He was wrong.

Strengthened by our newest Ally Finland, we will continue to preserve transatlantic security, defend every inch of NATO territory, and meet any and all challenges we face.

— President Biden (@POTUS) April 4, 2023