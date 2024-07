Joe Biden ilmoitti kyllästyneensä Elon Muskiin ja tämän ”rikkaisiin kavereihin”

Yhdysvaltojen jatkokaudelle pyrkivä presidentti Joe Biden kommentoi Twitterin ostanutta ja X-palveluksi muuttanutta Elon Muskia. Biden julkaisi kommentit henkilökohtaisella X-tilillään.

– Olen kyllästynyt, luki ensimmäisessä twiitissä. Kommentti jatkui toisella twiitillä:

– Elon Muskiin ja hänen rikkaisiin kaverihinsa, jotka yrittävät ostaa nämä vaalit.

Kommentti jatkui kannustuksella lahjoittaa varoja Bidenin omaan kampanjaan. Varmuutta siitä, kirjoittaa Bidenin viestit hän itse vaiko kampanjatiimi, ei ole. Kommentti liittyy Tesla-yrittäjä Muskin sunnuntaiseen ilmoitukseen lahjoittaa huomattavia summia vastaehdokas Donald Trumpin kampanjaan.

Trump yritettiin murhata varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Wall Street Journal kertoi tiistaina, että Musk olisi luvannut lahjoittaa Trumpin kampanjassa auttaville tahoille 45 miljoonaa dollaria kuukaudessa, mutta Musk on kiistänyt uutisen.

Bidenin kaksiosaiseen twiittiin liittyy toinenkin uutiskierre, jonka huumori on hankalasti käännettävissä suomeksi. Ensimmäisessä twiitissä luki I’m sick. Se tarkoittaa sekä sairastumista että kyllästymistä.

Yhdysvaltain presidentin esikunta ilmoitti aiemmin keskiviikkona, että presidentti Bidenilla on todettu koronavirustartunta.

of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election.

And if you agree, pitch in here.https://t.co/V93cYUUFQu

— Joe Biden (@JoeBiden) July 17, 2024