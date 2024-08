Joe Biden: Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen turvallisuutta

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden oli haastateltavana CBS:n sunnuntain aamutelevisiossa. Biden kommentoi myös päätöstään olla pyrkimättä toiselle kaudelle vastoin aiempia kantojaan.

– Siinä kävi niin, että useat demokraattikollegani senaatissa ja kongressissa sanoivat, että minä vahingointin heidän omia vaalikamppailujaan. Ja minä olin huolissani, että jos jatkaisin kisassa, tulisi se olemaan pääaihe.

Bidenin mukaan vaalitaistelu Trumpia vastaan olisi ollut ”liian tasaväkinen” ja rimaa hipova. Ensimmäisen vaaliväittelyn epäonnistumistaan Biden perusteli sillä, että ”hänellä oli todella paha, todella paha päivä, koska olin sairaana”. Biden sanoi myös, ettei hänellä ole ”vakavaa ongelmaa”.

Lisäksi hänen ehdokkuutensa olisi ollut ”varsinainen häiriötekijä”. Luopumispäätöksensä Biden teki kuulemma pienessä sisäpiirissä, johon lukeutui myös hänen vaimonsa Jill Biden, Delawaressa Rehoboth Beaching loma-asunnossa koronatartunnasta toipuessaan.

Biden, 81, myös kommentoi ikäänsä sanoessaan, että hän on ”niin vanha, etten pysty edes sanomaan, kuinka vanha olen; se on minulle vaikeaa saada ulos suustani”

Väistyvä presidentti sanoi tärkeintä olevan republikaanien vastaehdokkaan Donald Trumpin voittaminen presidentinvaalissa ensi marraskuussa.

– Katso mitä tapahtuu. Se on vaara. Hän muodostaa aidon uhan Amerikan turvallisuduessa. Meidän täytyy, meidän täytyy, meidän täytyy voittaa Trump, korosti Biden.

Biden toisti ajatuksensa siitä, että Yhdysvaltain presidentin valtaoikeuksia tulisi kaventaa. Heinäkuun alussa korkein oikeus teki päätöksen, jonka mukaan Yhdysvaltain presidentillä on laaja koskemattomuus virka-aikana tekemistään toimista. Päätös käytännössä asettaa Yhdysvaltain presidentin lain yläpuolelle.

– Korkein oikeus on niin sekaisin, niin sekaisin. Joten olen ehdottanut kausien rajaamista 18 vuoteen. MAGA [Make American Great Agan, ”Amerikka jälleen suureksi”] republikaanit kunnioittavat niin vähän poliittisia instituutioita. Ne juuri pitävät tämän maan kasassa. Siitä demokratiassa on kyse. Se me kansakuntana olemme.