Jo seitsemän Venäjän lentokonetta tuhottu muutamassa päivässä

Venäjän ilmavoimien tappiot ovat olleet viime päivinä poikkeuksellisen suuria.

Ukrainan ilmapuolustuksen ilmoitettiin keskiviikkona pudottaneen jälleen yhden Su-34-hävittäjäpommittajan. Vuonna 2006 käyttöön otettu malli lukeutuu Venäjän moderneimpaan lentokalustoon.

Ukrainan ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Mykola Oleshtshuk kertoi asiasta Telegram-päivityksessään. Torjuntatulen kohteena oli myös Su-35-hävittäjä, mutta se pääsi Oleshtshukin mukaan pakoon.

Venäjä menetti maanantaina rintaman itäosissa Su-34-hävittäjäpommittajan ja Su-35S-hävittäjän. Ne olivat laukaisseet liitopommeja ukrainalaisjoukkojen asemia vastaan.

Yhden Su-34-koneen kerrottiin tuhoutuneen varhain sunnuntaiaamuna samalla alueella. Venäjä menetti lauantaina kaksi Su-34-konetta ja yhden Su-35-koneen.

Tuorein menetys tarkoittaa, että Venäjän ilmavoimat on menettänyt muutamassa päivässä seitsemän sotakonetta.

