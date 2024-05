Puolustaja pidätteli neljää sotilasta – tulitusta metrien päästä

Ukrainan asevoimat on käynyt viime viikkojen aikana ankaria puolustustaisteluita Venäjän joukkoja vastaan, jotka ovat toteuttaneet laajoja hyökkäyksiä Donetskin alueen itäosissa ja Harkovan alueen pohjoisosissa.

Venäjä on saanut asiantuntijoiden mukaan riveihinsä kymmeniä tuhansia uusia sotilaita kuukaudessa. Puolustajalla ei ole jäljellä juurikaan reservejä, joten uupuneilla joukoilla on ollut vaikeuksia pysäyttää rynnäköitä tappioiden kasaantuessa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistu tiedustelulennokin kuvaama video näyttää kiivaan tulitaistelun maan itäosissa. Video on kuvattu Bahmutin kaupungin eteläpuolella sijaitsevan Klishtshiivkan kylän lähettyvillä. Ukrainan joukot vapauttivat paikkakunnan vastahyökkäyksessä viime vuoden syyskuussa.

Alueelle sijoitettu kansalliskaartin 5. prikaati on torjunut useita venäläisjoukkojen hyökkäyksiä. Lennokin kuvaamalla video näkyy, kuinka yksi ukrainalainen sotilas taistelee poterostaan käsin neljää venäläissotilasta vastaan. Vieressä on yksi aiemmin kaatunut venäläinen.

Puolustaja tulittaa ensin vain noin metrin päässä olevaa vihollista ja jatkaa taistelua toisella puolella olevaa venäläissotilasta vastaan. Hyökkääjä näyttää lopulta saavan osuman muusta suunnasta.

Ukrainan asevoimille lennokkeja toimittavan ex-sotilaan mukaan kansalliskaartin sotilas selviytyi kohtaamisesta ja pääsi turvallisesti takalinjaan. Venäjän joukkojen kerrotaan menettäneen noin 50 sotilasta alueella tehdyssä hyökkäyksessä.

