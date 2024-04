Jens Stoltenberg: Ukrainan kutsu liittyä Natoon merkitsee sen jäsenyyttä

– Naton kutsu johtaa nopeaan jäsenyyteen, kun taas EU:n jäsenyyskutsujen aikajana voi ulottua vuosille, sanoo Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg The Kyiv Postin mukaan.

Ukrainan kutsu liittyä Natoon merkitsisi sen jäsenyyttä, Stoltenberg sanoi keskiviikkona lehdistötilaisuudessa Brysselissä Naton ulkoministerikokouksen ensimmäisen päivän jälkeen.

Stoltenberg korosti Naton yksimielistä sopimusta Ukrainan tulevasta jäsenyydestä ja painotti aikomusta jatkaa Ukrainan matkaa kohti Natoa ilman välitoimia.

– Kaikki liittolaiset ovat yhtä mieltä siitä, että Ukrainasta tulee jäsen, Stoltenberg sanoi.

– On ratkaisevan tärkeää ylläpitää virtaviivaista Ukrainan liittymisprosessia, jossa kutsu vastaa jäsenyyttä, toisin kuin Euroopan unionin monivaiheinen menettely, hän lisäsi.

Stoltenberg korosti Naton sitoutumista Ukrainan jäsenyyteen sekä tarvetta selkeille takeille siitä, että sota todella päättyy, ja toimenpiteitä Venäjän tulevan hyökkäyksen estämiseksi.

– Tietenkin, kun tämä sota päättyy, meidän on oltava täysin varmoja siitä, että tämä todella on loppu, että se loppuu tähän. Siksi meidän on autettava Ukrainaa rakentamaan puolustustaan estääkseen Venäjän uudet hyökkäykset. Mutta aina tulee olemaan turvallisuustakuiden tarve, ja tietysti lopullinen turvallisuustakuu on artikla 5 ja Nato-jäsenyys, Stoltenberg sanoi.