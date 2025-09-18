Jättisijoitus teki Intelistä kurssiraketin, USA:n hallinto suuri voittaja

Puolijohdeyhtiö Intelin osakekurssi oli reippaassa yli 25 prosentin nousussa torstaina alkuillasta Suomen aikaa sen jälkeen, kun sirujätti Nvidia kertoi viiden miljardin dollarin (noin 4,3 miljardia euroa) sijoituksesta vaikeuksissa olevaan kilpailijaansa. Kyseessä on tekoälyn vauhdittama teknologiateollisuuden uudelleenjärjestely.

Yritykset ilmoittivat, että Nvidia ostaa Intelin osakkeita 5 miljardilla dollarilla hintaan 23,28 dollaria osakkeelta ja kehittää yhdessä Intelin kanssa datakeskus- ja tietokonetuotteita. Intelin osakekurssi nousi uutisten seurauksena yli 30 dollariin New Yorkin pörssissä.

Nvidia on noussut maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi ja sitä on yleisesti pidetty käynnissä olevan tekoälybuumin edelläkävijänä. Intel taas on vaikeuksiin joutunut pitkän linjan puolijohdevalmistaja.

The Wall Street Journalin mukaan kauppa vahvistaa Intelin asemaa. Kuukausi sitten Yhdysvaltain hallitus ilmoitti hankkivansa 10 prosentin omistusosuuden Intelistä poikkeuksellisessa yksityiseen yhtiöön kohdistuvassa interventiossa. Kaupan seurauksena Yhdysvaltain kauppaministeriöstä tuli Intelin suurin osakkeenomistaja.

Elokuun järjestelyn takana on presidentti Donald Trumpin hallinnon pyrkimys turvata amerikkalaisen siruvalmistuksen tulevaisuus.

Torstain uutisten ja kurssinousun seurauksena Yhdysvaltain kauppaministeriön tekemä Intel-sijoitus on noussut WSJ:n mukaan noin 50 prosenttia. Kauppa tehtiin elokuussa, kun Intelin osakekurssi oli hieman yli 20 dollaria.

– Nämä ovat olleet Intelille kultaisia ​​viikkoja sijoittajien kärsimysten ja turhautumisen vuosien jälkeen, sanoi Wedbush Securitiesin toimitusjohtaja Dan Ives asiakkailleen lähettämässään viestissä WSJ:n mukaan.

Yritysten välistä yhteistyötä on spekuloitu jo jonkin aikaa. Intel ja Nvidia neuvottelivat kumppanuudesta viikkojen ajan. Trumpin hallinnon virkamiehet osallistuivat keskusteluihin enemmän neuvottelujen edetessä, sisäpiirilähteet totesivat WSJ:lle.