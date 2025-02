Voisiko Donald Trump suostua uudenlaiseen Marshall-apuun?

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéll nosti esiin näkemyksensä uudesta geopoliittisesta ”diilistä”, jonka Eurooppa voisi luoda Yhdysvaltojen kanssa. Limnéll kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Limnéll toteaa, että Donald Trumpin ”diilien maailmassa” ratkaisevaa on geopoliittinen pääoma. Hänen mukaansa Euroopalla on tätä pääomaa, mutta vanhat pelisäännöt eivät enää päde. Tilanne on muuttumassa nollasummapelin suuntaan, jossa yhden voitto on toisen tappio.

– Yhdysvallat katsoo, että Euroopan on aika kuitata kertynyttä velkaansa. Venäjä sen sijaan ei ole vielä ymmärtänyt, että se on pelannut kaikki korttinsa, eikä pöydän ääressä ole paikkaa bluffinsa paljastaneelle.

– Näistä lähtökohdista Yhdysvallat pyrkii pakottamaan rauhaa Eurooppaan. Ukrainalla on tuoda pöytään mineraaleja, joista Trump on kiinnostunut tekemään diilin. Venäjällä ei ole tuoda neuvottelupöytään juuri muuta kuin Trumpin egon nostattaminen: Trump haluaa saada Nobelin.

Limnéllin mukaan Trumpilla ei ole varaa katkaista välejään Eurooppaan, mikäli haluaa säilyttää maansa puolustusteollisuuden työpaikat.

– Jos Yhdysvallat jatkossa vaatii sotilaalliselle ja poliittiselle tuelleen vastinetta, Eurooppa voi paikata omaa puolustusteollisuuden vajettaan ostamalla tarvikkeita ja teknologiaa Atlantin toiselta puolelta.

Limnéll katsoo, että malli voisi olla moderni versio toisen maailmansodan jälkeisestä Marshall-avusta.

– Tuolloin Yhdysvallat tuki Euroopan jälleenrakennusta taloudellisesti, tavoitteenaan estää Euroopan päätyminen kommunismin piiriin. Tällä kertaa raha kuitenkin liikkuisi toiseen suuntaan, mutta hyödyttäisi edelleen Eurooppaa. Toisin kuin kuin 1940- ja 1950-luvuilla, tällä kertaa Marshall-apu tulee Euroopalta Euroopalle, hän kirjoittaa.

– Euroopan turvallisuuspolitiikka on Trumpille kansainvälistä kauppapolitiikkaa ja sisäpoliittista tasapainoilua – hyvässä ja pahassa. Siksi Euroopan täytyy kyetä tarjoamaan Trumpille yhtenäinen ja uskottava ”diili”.