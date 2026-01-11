Jarno Limnell: Grönlannin valtaus rikkoisi sääntöpohjaisen maailman

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell pohtii tuoreessa analyysissaan skenaariota: Mitä tapahtuisi, jos Yhdysvallat päättäisi vallata Grönlannin voimalla? Limnellin mukaan seurauksena olisi Naton halvaantuminen ja uusi voimapolitiikan aikakausi, joka jättäisi Suomen vaikeaan välikäteen.

Limnell muistuttaa, ettei keskustelu Grönlannin strategisesta merkityksestä synny tyhjiössä. Hänen mukaansa skenaario paljastaa, kuinka hauras nykyinen sääntöpohjainen maailmanjärjestys todellisuudessa on.

Limnellin mukaan suurin uhka ei olisi pelkkä aluevaltaus, vaan kansainvälisen oikeuden romahdus.

– Viesti olisi yksinkertainen ja vaarallinen: kun valta ja etu niin vaativat, sopimukset väistyvät voiman tieltä. Vertaus Venäjän toimintaan Krimillä olisi ilmeinen, mutta tällä kertaa tekijänä olisi se valtio, joka on vuosikymmeniä asettunut kansainvälisen oikeuden ja lännen arvojen puolustajaksi, Limnell sanoo.

Hän toteaa, että pienten valtioiden kannalta johtopäätös olisi karu: turvatakuut eivät olisi enää itsestäänselvyys, vaan jokaisen maan olisi kyettävä turvaamaan itsensä.

– Pitkällä aikavälillä maailma ajautuisi kohti uutta voimapoliittista aikakautta. Lännen yhtenäisyys rakoilisi, Yhdysvaltain arvovaltainen asema rapautuisi ja tilaa syntyisi uusille liittoumiille, alueellisille blokki­ratkaisuille ja riskialttiille etupiiriajattelulle. Liberaalin, Yhdysvaltain johtaman järjestyksen kausi olisi käytännössä ohi.

Limnell uskoo, että tilanne olisi strateginen lottovoitto Venäjälle. Moskova saavuttaisi pitkäaikaisen tavoitteensa eli Naton hajoamisen ilman, että sen tarvitsisi ampuva laukaustakaan. Samalla Kiina voisi hyödyntää lännen sisäistä sekasortoa ja vahvistaa asemiaan Arktisella alueella.

Mitä kävisi Suomelle?

Suomen osalta Limnell kuvaa tilannetta historiallisen poikkeukselliseksi kriisiksi. Suomi joutuisi tasapainoilemaan pohjoismaisen solidaarisuuden ja karun reaalipolitiikan välillä.

– Suomi ei voi hyväksyä voimapolitiikkaa, joka murentaa kansainvälistä oikeutta ja liittolaisten välistä luottamusta. Meidän on seistävä Tanskan ja grönlantilaisten oikeuden takana, Limnell toteaa.

– Samalla on kuitenkin tunnistettava kylmä realiteetti: Yhdysvallat on edelleen keskeinen toimija Euroopan ja Suomen turvallisuudessa. Siltojen polttaminen ei ole vaihtoehto, mutta ei myöskään hiljainen myötäily.

Ratkaisuksi Limnell esittää Euroopan strategisen autonomian vahvistamista. Hänen mukaansa Suomen on nojattava entistä vahvemmin omaan puolustuskykyyn ja pohjoismaiseen yhteistyöhön.

– Meidän on vahvistettava liittoumiamme, mutta samalla varmistettava, että viime kädessä oman maan turvallisuus ei lepää yhdenkään toisen pääkaupungin oikkujen varassa.