Näkymä Ukrainan Kostjantynivkassa lähellä etulinjaa 17. joulukuuta. AFP / LEHTIKUVA / OLEG PETRASIUK

”Järjestelmä murenee” – komentajalta uusi tieto hyökkääjän joukoista

Venäjä ei saa enää paikattua tappioitaan, ukrainalaiseversti sanoo.
Venäjä ja me olemme kuin kaksi nyrkkeilijää 12. erässä, kuvailee Ukrainan maavoimien 3. armeijakunnan komentaja, eversti Andrii Biletskyi.

– Pystymme ajattelemaan vain omaa uupumustamme ja sitä, että kohta romahdamme. Mutta uskon, että venäläiset ovat enemmän ja vähemmän samassa tilanteessa, Biletskyi sanoo ukrainalaisbloggari Roman Bebekhin videohaastattelussa, jota sotaa seuraava Wartranslated-tili X:ssä on suomentanut katkelman.

Biletskyin mukaan Venäjä ei tällä hetkellä kykene korvaamaan menettämiään sotilaita.

– Ensimmäistä kertaa pitkään aikaa, myös läntisten liittolaistemme tiedustelutiedon mukaan, joukkojen vahvistukset eivät riitä korvaamaan tappiota etulinjassa. Venäjän puolen tilanne aseistuksessa on kaikissa päätyypeissä katastrofaalinen, panssariajoneuvoissa, tykistössä ja niin edelleen. Tällä hetkellä he ovat suhteessa paljon menestyksekkäämpiä Ukrainan ilmaterrorissa kuin etulinjassa, Biletskyi kertoo.

– Kuinka järkevää tämä venäläisille on? He yrittävät vakuuttaa meidät kaikki, meidät, amerikkalaiset, maailman. He yrittävät saada meidät uskomaan, että he voivat maksaa tätä hintaa vielä pitkään. Mutta se ei ole totta, hän jatkaa.

Biletskyin mukaan selvin merkki siitä, ettei Venäjä voi jatkaa sotaa loputtomiin, on ettei menetyksiä saada enää korvattua.

– Järjestelmä murenee kuukausi kuukaudelta.

Biletskyi sanoo, että Venäjän miestappiot ovat 6- jopa 8-kertaiset Ukrainaan verrattuna.

– Et ehkä usko, mutta me teemme tarkkaa seurantaa vihollisen tappioista alueilla, joilla joukkomme operoivat.

– He ovat näännyksissä. Henkilöstön laatu sekä taistelukoulutus on ollut todella heikkoa jo pitkään ja se huononee sitä mukaa, kun kuukaudet vierivät, Biletskyi sanoo venäläisistä.

