Järeä päivitys: Venäjä on laajentanut ohjusten laukaisualuetta Karjalan kupeessa

Venäjä on tehnyt järeän päivityksen Burevestnik-ohjustensa laukaisupaikkaan Vienan Karjalan kupeessa Vienanmeren rannalla. Suomen rajalle on Njonoksasta noin 700 kilometriä. Laukaisualueelle, jossa vielä vuonna 2022 oli enimmäkseen metsää, on noussut 61 000 neliökilometrin aidattu alue. Alueelle on tuotu kolme valtavaa vaaleaa pressumaista suojaa, joiden tehtävänä voi olla vaikeuttaa satelliittiseurantaa.

Asia käy ilmi satelliittikuvista, joita on tutkinut Barents Observer -lehti. Lehden mukaan rakentaminen käynnistyi vuonna 2023. Sen tutkimat satelliittikuvat ovat kesältä 2024.

Njonoksa on Venäjän Pohjoisen laivaston ohjusten testialue, jossa on pitkään testattu merestä laukaistavia risteily- ja ballistisia ohjuksia (SLBM, SLCM), uudempia järjestelmiä, kuten hypersoonisia aseita ja strategisia risteilyohjuksia sekä erityisesti ydinkäyttöisiä tai ydinkärjellä varustettavia ohjuksia.

Njonoksassa tiedetään olevan Burevestnik-ohjuksia. Ne ovat ydinkäyttöisiä, rajoittamattoman kantaman risteilyohjuksia joilla on pituutta noin 12 metriä. Nato käyttää Burevestnik-ohjuksista nimeä SSC-X-9 Skyfall. Niistä tiedetään, sillä vuonna 2019 ohjuksen koelaukaisussa merellä lähellä Njonoksaa meni jotakin pieleen. Ilmeisesti ohjuksen moottorin ydinkäyttöinen polttoaine syttyi palamaan ja räjähti. Viisi työntekijää kuoli onnettomuudessa merellä olleella laukaisualustalla ja säteilyarvoissa näkyi piikki.

Vuonna 2015 Njojoksan sotilasalueelta ammutun risteilyohjuksen moottori petti. Se iskeytyi Njonoksan taajamassa sijainneeseen kolmekerroksiseen taloon, jonka alimmassa kerroksessa oli päiväkoti.

Njonoksan testialue perustettiin vuonna 1954, ja venäläisissä julkisissa lähteissä alueen historiaa on dokumentoitu monipuolisesti ja tarkasti. Barents Observer huomauttaa, että sen havainnoimasta remontista ja lisärakentamisesta ei kuitenkaan löydy julkista tietoa.