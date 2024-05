Japanista on tulossa yksi Ukrainan suurimmista tukijoista

Japanista on hiljaisesti tulossa yksi Ukrainan tärkeimmistä tukijoista Venäjän hyökkäyksen keskellä, raportoi DW News. Kun moni maa kamppailee avun toimittamisen kanssa sodan repimälle Ukrainalle, Tokio on meteliä pitämättä tullut hätiin yli 7,6 miljardin dollarin arvoisella avulla pelkästään tammikuussa.

Vaikka apu ei ole sisältänyt aseita, siihen on kuulunut lääkkeitä, luotiliivejä, kaasunaamareita, pieniä tiedusteludrooneja, miinanraivauskalustoa ja ruoka-annoksia. Yhteensä Venäjän hyökkäyksen alusta lähtien Japani on lähettänyt apua 12 miljardin dollarin edestä ja oli kuluvan vuoden alussa kuuden suurimman Ukrainan tukijan joukossa. Tokio on myös asettanut pakotteita 494 venäläisyritykselle ja organisaatiolle.

Joulukuussa 2023 syntyi huhuja japanilaisvalmisteisten ohjusten päätymisestä Ukrainan käyttöön, kun Tokio ilmoitti niiden lähettämisestä Yhdysvaltoihin. Japanissa valmistetaan ohjuksia yhdysvaltalaiseen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmään.

Tokiosta selvennettiin, että sen ohjuksia voitiin lähettää ainoastaan Yhdysvaltoihin ja että niiden välittäminen kolmanteen maahan vaatisi erillisen luvan. Venäjän ulkoministeriö varoitti myös, että japanilaisohjuksilla Ukrainassa olisi seurauksia Moskovan suhteisiin Japanin kanssa. Ohjusten lähettäminen Yhdysvaltoihin mahdollistaisi kuitenkin sen, että Washington voisi lähettää Patriot-ohjuksia Ukrainaan sen omista varastoista.

Japani kuitenkin todistetusti lähetti Ukrainaan taktisia ajoneuvoja joulukuussa 2023. Tokio ilmoitti G7-maiden kokouksen yhteydessä toukokuussa 2023 lähettävänsä Ukrainaan noin sata sotilasajoneuvoa, joihin kuului ainakin Mitsubishin valmistamia kevyitä Kogata-sotilasajoneuvoja ja Morooka-telakuorma-ajoneuvoja.