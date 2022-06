Japanin pääministeri: Itä-Aasia voi olla seuraava Ukraina

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on näkynyt vahvasti Aasian turvallisuuskokouksessa Singaporessa. Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin totesi CNN:n mukaan sodan osoittavan kansainvälisen lain ja sen valvomisen tarpeellisuuden.

– Venäjän invaasio Ukrainassa on se, mitä tapahtuu kun sortajat tallovat sääntöjä, joiden on tarkoitus suojella meitä kaikkia. Se on, mitä tapahtuu, kun suurvallat päättävät, että heidän imperialistinen nälkänsä on tärkeämpi, kuin niiden rauhanomaisten naapurien oikeudet, Austin toteaa.

– Ja se on esimakua mahdollisesta kaaoksen ja sekasorron maailmasta, jossa kukaan meistä ei tahdo elää.

Puheessaan Austin myös totesi Yhdysvaltain lisäävän alueella yhteistyötä kumppanimaidensa kanssa. Maihin kuuluvat Australia, Intia ja Japani.

Japanin pääministeri Fumio Kishida totesi puheessaan, että vastaava sota voi toistua myös Itä-Aasiassa, jossa Kiina on lisännyt sotilaallista toimintaansa. Maa on muun muassa tehnyt useita talous- ja puolustussopimuksia Tyynenmeren pienten saarivaltioiden kanssa.

Singaporessa maan puolustusministeri uhkasi Taiwania sodalla, mikäli se pyrkisi itsenäistymään Kiinasta.

– Itä-Aasia voi olla huomisen Ukraina, Kishida sanoo.

Hän totesi Japanin lisäävän puolustusbudjettiaan merkittävästi.

– Emme sulje pois mitään vaihtoehtoja, mukaan luettuna niin kutsutut vastaiskun mahdollisuudet, ja me harkitsemme vakavasti kaikkia keinoja, jotka ovat tarpeen kansamme suojelemiseksi.