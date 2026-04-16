Jäitkö ilman kesätöitä? Näillä aloilla paikkoja yhä avoinna

Kesätyöpaikkoja on edelleen tarjolla, vaikka alkuvuoden hakusesonki on jo ohi. Henkilöstöpalveluyritys Staffpointin mukaan moni yritys etsii työntekijöitä vielä viime hetkellä yllättävien tilanteiden ilmaantuessa.

– Yrityksissä tulee paljon muutoksia, jotka avaavat nuorille kesätyömahdollisuuksia. Tulee peruuntumisia tai odotettua vilkkaampaa kesäsesonkia, mikä avaa uusia kesätyöpaikkoja, kertoo Otto-Ville Pyykkö Staffpointilta tiedotteessa.

Hänen mukaansa yritykset eivät yleensä rekrytoi yli tarpeen, joten kysynnän kasvu näkyy suoraan uusina työpaikkoina. Osa työnantajista tekee päätöksiä vasta alkukesästä, ja joissain paikoissa haku on edelleen kesken.

Kesätyöpaikkojen kokonaismäärä on viime vuosina vähentynyt talouden heikentymisen vuoksi. Silti avoimia paikkoja on yhä runsaasti, erityisesti tietyillä aloilla. Pyykön mukaan eniten mahdollisuuksia löytyy palvelualoilta sekä logistiikan ja teollisuuden tehtävistä. Myös kiinteistö- ja puhtauspalveluissa on paljon avoimia paikkoja.

Piilotyöpaikat korostuvat

Kaikki kesätyöpaikat eivät näy julkisissa hauissa. Pyykkö kehottaa nuoria ottamaan suoraan yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin, sillä osa paikoista täytetään niin sanotun hiljaisen haun kautta.

– Kesätyöntekijöitä ei aina etsitä julkisella haulla, vaan niin sanotulla hiljaisella haulla, joten nuorten kannattaa ottaa itse yhteyttä heitä kiinnostaviin yrityksiin. Monesti pienet ja keskisuuret yritykset löytävät kesätyöntekijöitä verkostojen kautta, joten yrityksiin kannattaa olla rohkeasti yhteyksissä.

Hänen mukaansa oma aktiivisuus voi ratkaista: suora yhteydenotto jää mieleen ja erottaa hakijan muista.

Työnhaku ei rajoitu enää pelkkiin rekrytointisivustoihin. Yritykset hakevat työntekijöitä yhä useammin myös sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa ja Tiktokissa.

Hakemuksessa ratkaisee konkretia

Pyykkö muistuttaa, että kilpailu kesätyöpaikoista on kovaa, mikä korostaa hakemuksen merkitystä. Olennaista on kertoa selkeästi omasta osaamisesta ja siitä, mitä voi tuoda työyhteisöön.

– Työnantajaa kiinnostaa ennen kaikkea se, mitä voit tuoda tiimiin. Kun kerrot osaamisestasi konkreettisesti, erotut helpommin joukosta.

Hän korostaa myös oma-aloitteisuutta työnhaussa.

– Joskus törmää tapauksiin, jossa vanhemmat kyselevät yrityksistä, olisiko heidän lapselleen töitä. Se on iso virhe eikä anna hyvää kuvaa hakijasta.

Pyykön mukaan valtaosa nuorista on kuitenkin aktiivisia ja valmiita tarttumaan töihin – ja paikkoja on edelleen tarjolla niille, jotka jaksavat etsiä.