”Jäämme niin pitkään kuin on tarpeen” – näin sotilaat kommentoivat taistelua Bahmutista

Ukrainan sotaa seuraavaa, etenkin ukrainankielisiä videoita englanniksi tekstittävä War Translated-projekti on jakanut Twitterissä videon, jossa ukrainalaiset sotilaat kommentoivat Bahmutin tilannetta. Videolla esiintyvät ukrainalaissotilaat kuvailevat tilannetta ”hyvin vaikeaksi”, mutta vakuuttavat ”miesten kestävän”.

Bahmutissa on käyty kiivaita taisteluita jo pitkään. Ukrainan joukkojen on uutisoitu olevan nyt kovassa paineessa.

Videon sotilaat kehottavat ulkopuolisia välttämään kaupungin kohtalosta spekulointia.

– Jos tulee käsky, yksikkömme jää Bahmutiin niin pitkään kuin on tarpeen, uskokaa pois, sotilas sanoo.

– Jos käsky käy, ja vetäydymme, on kyse sotilaallisesta päätöksestä, eli pois spekulaatiot.

Sotilas jatkaa huomauttamalla, että taisteluja käydään myös muualla, mutta nimenomaan Bahmut vaikuttaa herättävän huolta ja huhuja.

Samalla videon sotilaat eivät peittele sitä, että Bahmutissa taistellaan hyvin vaikeissa olosuhteissa. Osa yksiköistä ei ole pystynyt siirtymään kuukausiin.

– Bahmutin puolustaminen on hyvin vaikeaa, sotilas kommentoi.

Sotilas kuitenkin toteaa, että Bahmutista on julkisuudessa tehty todellisuutta merkittävämpi. Ukraina on menettänyt sodassa myös muita kaupunkeja Venäjälle, mutta juuri Bahmutin kohtalo on antanut aihetta ”paniikinlietsonnalle”, sotilas arvostelee.

– Jos tulee käsky, niin Bahmut kestää. Jos käsky on toinen, me vetäydymme. Yksinkertaista, eikä asiaan ole lisättävää.

Videon lopussa sotilas kehottaa Ukrainan tukijoita olemaan jakamatta väärää tietoa sekä luottamaan maan asevoimiin.

– Yön jälkeen koittaa päivä, hän sanoo.