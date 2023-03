Bahmutissa käydään sodan kovimpia taisteluja

Britannian tiedustelupalvelun mukaan Venäjän joukot ja Wagner-palkkasotilaat ovat edenneet Bahmutin pohjoisille esikaupunkialueille, mikä tekee Ukrainan hallitseman kaupungin haavoittuvaksi Venäjän hyökkäyksille kolmelta suunnalta, uutisoi CNN.

Samaan aikaan Ukrainan armeija kertoo, että monet hyökkäykset eri alueilla itäisellä Donetskin alueella, mukaan lukien Bahmut, on torjuttu.

– Viime päivän aikana joukkomme torjuivat lukuisia hyökkäyksiä Vasiukivkan, Dubovo-Vasylivkan, Bohdanivkan, Bahmutin ja Ivanivsken alueilla Donetskissa. Bahmut-sektorilla vihollinen jatkaa yrityksiä saartaa kapupungin, pääesikunta tiedotti.

Perjantaina venäläiset joukot räjäyttivät tärkeän huoltosillan Bahmutiin, joka yhdistää piiritetyn kaupungin läheiseen kylään.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksiy Danilov sanoi myöhään perjantaina Ukrinformin mukaan, että tilanne Bahmutissa on erittäin haastava, mutta hallittu”.

– Bahmut on ollut kuuma paikka nyt neljä kuukautta. Tilanne on vaikea, mutta ymmärrämme, että tämä on maatamme, ja meidän on puolustettava sitä. Siellä käydään kovimpia taisteluja. Tilanne on erittäin haastava, mutta hallittu.

Danilov totesi myös, että ”valtava määrä” hyökkääjiä eliminoidaan siellä päivittäin.

Venäjä on yrittänyt valloittaa Bahmutin kuukausia. Sen sotilaallinen merkitys on rajallinen, mutta Venäjän voitto olisi symbolinen sysäys Kremlille kalliiden takaiskujen jälkeen.