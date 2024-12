”Itärajan täyssulku jatkuu jopa vuosia”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pohtii blogissaan mennyttä ja tulevaa vuotta.

– Päättyvä vuosi ei sellaisten hyvien joukkoon historian kirjoissakaan jää. Kaikki 365 päivää Venäjä on moukaroinut ja käynyt laitonta ja raakalaismaista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Myös oman maamme turvallisuuteen Venäjän toimet ovat ulottuneet ja maamme koskemattomuutta on jouduttu varmistamaan muun muassa aivan poikkeuksellisin keinoin säätämällä esimerkiksi vahva ja kova rajaturvallisuuslaki, hän sanoo.

Heinonen on mielissään siitä, että rajaturvallisuuslaki on toiminut toivotulla ja tavoitellulla tavalla ennaltaehkäisevästi, jolloin itärajan turvallisuus on pystytty takaamaan. Hän ei pidä todennäköisenä, että itärajaa oltaisiin avaamassa vielä pitkään aikaan.

– Koko itäraja on pidetty nyt jo toista vuotta kiinni ja mikään ei kerro sen puolesta, että rajaa voitaisiin avata myöskään nyt alkavana vuonna.

Hän mainitsee, että rajaturvallisuuslain jatkosta päättäminen tulee pian ajankohtaiseksi.

– Itse haluan uskoa, että kaikki eduskuntapuolueet tukevat lain jatkoa ja haluavat tässäkin asiassa turvata oman maamme koskemattomuuden ja turvallisuuden.

Heinonen mainitsee myös joulun tapahtumasarjan ja pitää sitä osoituksena siitä, että valalaulu ei ole vain laulu laulujen joukossa.

– Ollos huoleton, poikas valveil on. Valvonta toimii siis ympäri vuoden ja on toiminut tänäkin vuonna 365 eli niin arkena kuin pyhinä juhlapyhät mukaan lukien. Voin vakuuttaa, että ensi vuonna vaarat poies torjutaan määrätietoisesti ja päättäväisesti, kansanedustaja sanoo toivottaen hyvää uutta vuotta.