”En pidä pommituksesta” – Donald Trump toisti Venäjälle kehotuksensa tulitauosta

– Puhumme Venäjän kanssa. Haluamme heidän lopettavan. En pidä pommituksista, pommitukset jatkuvat ja jatkuvat, ja joka viikko tuhannet nuoret tapetaan, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntai-iltana Air Force One -koneessaan The Kyiv Independentin mukaan.

Hän kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi uudisti vetoomuksensa päättäväisestä vastauksesta Venäjän jatkuville iskuille.

Ukraina on jo suostunut Yhdysvaltojen ehdottamaan täyteen 30 päivän tulitaukoon ilmoittamalla 11. maaliskuuta, että Kiova on valmis ottamaan tällaisen askeleen, jos Venäjä suostuu samoihin ehtoihin. Toistaiseksi Venäjä on kieltäytynyt.

– Putin ei halua lopettaa sotaa, hän etsii tapoja säilyttää mahdollisuus sytyttää se uudelleen milloin tahansa vielä suuremmalla voimalla, Zelenskyi sanoi iltapuheessaan myöhään sunnuntaina.

– Juuri siksi kaikenlaisen Venäjän painostuksen on jatkuttava. Vahvistamme kykyämme puolustaa itseämme, ylläpitää pakotteita ja varmistaa, että diplomatia ei jätä heille mahdollisuutta tappaa.

Zelenskyi lisäsi, että Ukraina odottaa vastausta Yhdysvalloista.

– Mitään ei ole tullut toistaiseksi. Odotamme myös vastausta kaikkialta Euroopasta ja ympäri maailmaa, jotka todella haluavat rauhaa.

Sunnuntain vastaisena yönä Venäjä ampui Ukrainaan 23 ohjusta ja 109 droonia, jotka kohdistuivat Kiovaan, Sumyyn, Harkovaan, Khmelnytskiin, Therkassyyn ja Mykolaivin alueelle. Viranomaiset vahvistivat yhden kuolleen ja kolmen loukkaantuneen yön iskuissa.