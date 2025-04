Ekonomisti maailmantaloudesta: ”Lehman-hetki” lähestyy

Markkinat heräsivät uuteen viikkoon turbulenssissa, kun suuri epävarmuus presidentti Donald Trumpin viime viikolla asettamien tullien vaikutuksista maailmanlaajuiseen taantumaan kasvaa. Osakemarkkinat ovat halventuneet viime päivinä selvästi.

Aasian pörsseissä lasku jatkui voimakkaasti maanantaina. Taiwanissa osakkeet olivat 10 prosentin laskussa kahden kaupankäynnissä olleen välipäivän jälkeen.

– Kauppasota uhkaa tarttua talouteen. Finanssimarkkinat tulessa, voi levitä 2008 tapaan. Jo tänään voidaan nähdä keskuspankkien koordinoituja pelastustoimia. Eskalaatio ja vastatullit vakava riski, arvioi Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus viestipalvelu X:ssä.

– Trump tuuppasi maailmantalouden kuilun reunalle. Olemme jo lähellä ”Lehman-hetki”, finanssimarkkinoiden oikosulku levittää laskun kulovalkean tavoin kaikkialle. Mitä tekee palokunta, kun pyromaani pitää yhä tulitikkuja kädessä fanaatikkojensa hurratessa? Brotherus kirjoitti X:ssä.

Tällä Brotherus viittaa yhdysvaltalaiseen investointipankki Lehman Brothersiin, joka ilmoitti hakeutuvansa yrityssaneeraukseen syyskuussa 2008. Pankin kaatumisen katsotaan olleen hetki, jolloin Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden subprime -lainakriisi kasvoi globaaliksi finanssikriisiksi, jota seurasi maailmanlaajuinen taantuma.

Trumpin asettamat 10 prosentin yleistullit tulivat voimaan lauantaina 5. huhtikuuta. Korotetut tullit tulevat voimaan keskiviikkona 9. huhtikuuta. EU:lle – ja sitä myöten myös Suomelle – asetettiin korotettu 20 prosentin tuontitulli.

Helsingin pörssissä kaupankäynti avautui maanantaina 6 prosentin laskussa.

Yhdysvaltain merkittävin osakeindeksi S&P 500 putosi torstaina 4,8 prosenttia ja perjantaina 6,0 prosenttia. Kyseessä ovat suurimmat laskut sitten koronaviruspandemian alkamisen maaliskuussa 2020. S&P 500:n yli 10 prosentin lasku kahden päivän aikana on vasta neljäs kerta viimeisen 85 vuoden aikana, kun indeksi on pudonnut näin nopeasti.

S&P -futuurikurssit olivat maanantaina yli 4 prosentin laskussa, joka ennakoi kolmatta peräkkäistä laskupäivää Wall Streetille.

Huolet maailmantalouden ja Yhdysvaltain talouden taantumasta ovat nousseet.

Riskipitoisten omaisuuserien hintojen voimakas lasku on merkki sijoittajille siitä, että tullit voivat nopeasti johtaa maailmanlaajuiseen talouden taantumaan. Liikepankki Goldman Sachs nosti USA:n taantuman todennäköisyyttä 35 prosentista 45 prosenttiin ”rahoitusolosuhteiden jyrkän kiristymisen” seurauksena.

Suurpankki JPMorganin pääekonomisti Bruce Kasman arvioi viime viikolla, että maailmanlaajuisen taantuman todennäköisyys tänä vuonna on noussut nyt 60 prosenttiin.

– Vaikutukset todennäköisesti kasvavat vastatoimien, USA:n liike-elämän mielialan heikkenemisen ja toimitusketjun häiriöiden kautta, Kasman kirjoitti muistiossaan.

Presidentti Trump on vakuuttanut, että Yhdysvallat ei ole perääntymässä tulleista.

– Meillä on valtavia taloudellisia alijäämiä Kiinan, Euroopan unionin ja monien muiden kanssa. Ainoa tapa korjata tämä ongelma on tullit, jotka tuovat nyt kymmeniä miljardeja dollareita Yhdysvaltoihin. Ne ovat jo voimassa, ja se on kaunista katseltavaa, Trump kirjoitti sosiaalisen median palvelu Truth Socialissa.

Myöhemmin kysyttäessä markkinoiden laskusta Trump sanoi toimittajille:

– Joskus sinun täytyy ottaa lääkettä korjataksesi jotain.

Financial Timesin mukaan presidentin kannattajien keskuudessa on ollut merkkejä epäjärjestyksestä sen jälkeen, kun markkinat laskivat. Miljardöörisijoittaja Bill Ackman kritisoi voimakkaasti kauppaministeri Howard Lutnickia ”välinpitämättömyydestä osakemarkkinoiden ja talouden romahtaessa”.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent totesi NBC:n haastattelussa, että markkinareaktioista huolimatta Valkoinen talo ”aikoo pitää kurssin” tullien suhteen, joiden hän uskoi alentavan inflaatiota.

– Tämä on sopeutumisprosessi, Bessent sanoi NBC:lle.

Kysyttäessä ovatko Trumpin tullit neuvoteltavissa, hän vastasi:

– Meidän on katsottava, mitä (muut) maat tarjoavat ja onko se uskottavaa.