ISW: Venäjä pyrkii neuvotteluihin lieventääkseen painetta Kremliin

Venäjä pyrkii käymään neuvotteluja saadakseen tauon vihollisuuksissa. Tämä helpottaisi Kremlin johtoon kohdistuvaa kasvavaa poliittista painetta ja samalla Venäjän johto voittaisi aikaa uusien hyökkäysoperaatioiden valmisteluun, arvioi Institute for the Study of War (ISW).

Venäläiset tukevat edelleen sotaa Ukrainassa, vaikka sotaväsymys on lisääntynyt viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Levada Centerin tekemän mielipidemittauksen mukaan 74 prosenttia venäläisistä tukee Venäjän joukkojen toimia Ukrainan sodassa 2. joulukuuta julkaistussa kyselyssä.

Kyselyn mukaan 42 prosenttia vastaajista ”kannattaa voimakkaasti” ja 32 prosenttia ”kannattaa jonkin verran” Venäjän joukkojen toimia Ukrainassa.

Kyselystä ilmenee myös, että vain 41 prosenttia vastaajista kannatti Venäjän sotatoimien jatkamista Ukrainassa, kun taas 53 prosenttia sanoi, että Venäjän pitäisi aloittaa rauhanneuvottelut.

Levada Centerin kyselyt heinä-marraskuussa osoittavat ISW:n analyytikkojen mukaan pientä, mutta johdonmukaista heikkenemistä venäläisten sodan tukemisessa.

– Levada Centerin havainnot ovat samanlaisia kuin Kremlin marraskuussa teettämässä sisäisessä kyselyssä, jonka mukaan 55 prosenttia venäläisistä kannatti rauhanneuvotteluja Ukrainan kanssa ja vain 25 prosenttia kannatti sodan jatkamista, ISW:n raportissa sanotaan.

Molemmat mielipidemittaukset osoittavat, että pienenevä, mutta silti merkittävä osa Venäjän kansalaisista tukee – ja on jopa innostunut – Ukrainan sodan jatkamista Venäjän sotilaallisista epäonnistumisista huolimatta.

ISW kuitenkin uskoo, että Venäjän moraali ja poliittinen tuki sodalle todennäköisesti heikkenevät entisestään ajan myötä, jos nykyiset suuntaukset jatkuvat.

– Mitä pidempään sota tuottaa venäläisiä uhreja samalla, kun Ukrainan joukot saavat jalansijaa, sitä enemmän sosiopoliittinen dynamiikka todennäköisesti kääntyy edelleen Kremliä vastaan, raportissa todetaan.

– Operaatiotauko rauhanneuvottelujen varjolla voisi lieventää Kremliin kohdistuvaa kasvavaa poliittista painetta ja antaa Venäjän koota uudelleen joukkonsa myöhempiä uusia hyökkäysoperaatioita varten, ISW jatkaa.