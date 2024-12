”Istanbulin sopimukset ovat päänatsin seniilejä fantasioita”

– Niin sanottuja ”Istanbul-sopimuksia”, jotka ovat itse asiassa Venäjän uhkavaatimus Ukrainan antautumisesta ja itsenäisyydestään luopumisesta, julkaistiin jo vuonna 2022. Ne eivät ole todellisuudessa olemassa. Ne ovat (Vladimir) Putinin seniilejä fantasioita, Volodymyr Zelenskyi torstaina Brysselissä vastauksena kysymykseen, onko Ukraina valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa niin sanottujen ”Istanbul-sopimusten” perusteella.

– Ylipäänsä olen yllättynyt hänen lausunnostaan, että hän [Putin] on valmis johonkin, vaikka hän sanoo jatkuvasti, että olen laittomasti vallassa, Zelenskyi jatkoi Ukrinformin mukaan.

– Uhkavaatimus sisälsi ”demilitarisoinnin” ja ”denatsifioinnin”. Tänä päivänä planeetan päänatsi, Putin, puhuu ukrainalaisten denatsifioinnista… Demilitarisaatiosta, jotta Ukrainassa ei olisi armeijaa tai jotain sellaista. Hän yksinkertaisesti tarjosi Ukrainalle antautumista, konfliktin jäädyttämistä, kehityksen suunnan muuttamista – ei Eurooppaa eikä Natoa, vaan suuntaa Venäjän federaatioon, jotta he voisivat hallita valtiotamme, riistää meiltä itsenäisyytemme, Zelenskyi tykitti.

– Ja tämä henkilö sanoo, että nämä ovat jonkinlaisia sopimuksia. Hän on vain vanha fantasisti. Hän asuu toisessa maailmassa, omassa akvaariossaan, Zelenskyi jatkoi.

Hän muistutti, että niin sanottuja Istanbulin sopimuksia ei ole koskaan ollut olemassa.

– Vuonna 2022, Venäjän Ukrainaa-vastaisen hyökkäyksen ensimmäisinä päivinä, esitettiin uhkavaatimus. Sitten Venäjä esitti tämän uhkavaatimuksen käyttämällä eri lähteitä ja eri ihmisiä.

– Heidän ”sanansaattajansa” eri suuntiin, eri lähteitä käyttäen, näyttivät meille tämän uhkavaatimuksen yksityiskohdat. Nämä sanansaattajat eivät ole Ukrainassa, he ovat jo paenneet Venäjälle tai ulkomaille. Joka tapauksessa Ukraina ei suostunut Venäjän uhkavaatimuksiin.

– He yrittivät ottaa seuraavat askeleet: jossain he pehmensivät kantaansa. Nämä olivat kokouksia Valko-Venäjällä ja Turkissa ja he kutsuivat näitä kokouksia ”Istanbulin sopimuksiksi”. Ukraina ei ole allekirjoittanut mitään, ei ollut sopimuksia, se oli vastaus Venäjän uhkavaatimukseen, Zelenskyi sanoi.