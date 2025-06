Israelin torjuntaohjukset ovat loppumassa

Israel kertoo torjuneensa suurimman osan kymmenistä ballistisista ohjuksista, jotka laukaistiin Iranista useissa aalloissa.

Iranin valtionmedian mukaan ohjusten kohteena olivat Israelin sotilastukikohdat.

Israelin Arrow-torjuntaohjusten varoitetaan olevan vähissä viime perjantaista jatkuneiden yhteenottojen seurauksena. Yhdysvaltain hallintolähde sanoo Wall Street Journalille, ettei Israel välttämättä pysty enää torjumaan yhtä suurta osaa ballistista ohjuksista, jos konflikti pitkittyy.

Jatkuvat ilmaiskut ovat toisaalta heikentäneet Iranin kykyä jatkaa laajamittaisia ohjushyökkäyksiä Israelia vastaan. Yli 50 hävittäjäkonetta on osallistunut ilmaiskuihin, joiden kohteena oli muun muassa uraanin rikastamisessa käytettäviä sentrifugeja valmistava laitos. Useiden asetehtaiden kerrottiin vaurioituneen.

Asiantuntijoiden mukaan on myös mahdollista, että Teheran säästää ohjuskalustoaan tuleviin hyökkäyksiin. Iranilla oli konfliktin alussa noin 2 000 ballistista ohjusta, joista on laukaistu 400 kappaletta.

Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei vakuuttaa maan jatkavan taistelua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uhkauksista huolimatta. Khamenei lisäksi varoitti Yhdysvaltoja voimakkaista vastatoimista, jos maa päättäisi liittyä mukaan konfliktiin.

Iranin uskotaan käyttävän ohjusten lisäksi miliisiryhmiä amerikkalaistukikohtia vastaan tehtävissä hyökkäyksissä. Hormuzinsalmen miinoittaminen voisi lisäksi jumiuttaa Persianlahden laivaliikenteen.

Donald Trumpin kerrotaan harkitsevan parhaillaan eri vaihtoehtoja Iranin suhteen. Lentotukialus USS Carl Vinson on jo lähialueella, minkä lisäksi USS Nimitzin johtama laivasto-osasto on matkalla. USS Gerald R. Ford -lentotukialuksen odotetaan lähtevän myöhemmin kesäkuussa liikkeelle Yhdysvalloista.

According to a U.S. official who spoke with the Wall Street Journal, Israel is beginning to run low on “Arrow-2/3” Missile Interceptors, which have been used to shoot down hundreds of ballistic missiles fired by Iran and the Iranian-backed Houthis in Yemen since Friday, with the… pic.twitter.com/1I90GpBYwJ

— OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2025