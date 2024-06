Israelin presidentin avustaja: Helsingin yliopisto boikotoi israelilaisia

Israelin presidentin neuvonantaja ja maan hallituksen tiedottaja Eylon Levy on pöyristynyt siitä, että Helsingin yliopisto on keskeyttänyt opiskelijoiden vaihtosopimukset israelilaisyliopistoihin.

Hän väittää viestipalvelu X:ssä, että suomalaisyliopisto osoittaa päätöksellään ymmärrystä terroristijärjestö Hamasille.

– Tämä on yksinkertaisesti inhottavaa. Solidaarisuutta Hamasille osoittaakseen Helsingin yliopisto boikotoi nyt israelilaisia opiskelijoita. Juutalaisia ei haluta Suomeen, Eylon Levy kirjoittaa.

Mielenosoittajat ovat vaatineet Helsingin yliopistolta yhteistyön katkaisemista israelilaisyliopistojen kanssa. Toukokuussa yliopisto päätti jäädyttää vaihtosopimukset israelilaisyliopistoihin, mutta tutkijoiden akateemista vapautta tehdä yhteistyötä israelilaisten tutkijoiden kanssa ei rajoiteta.

This is simply disgusting. In solidarity with Hamas, the University of Helsinki is now boycotting Israeli students. Jews not wanted in Finland.

