Israel jatkaa iskuja: Lentotukikohta roihuaa Teheranissa

Israel on jatkanut ilmaiskuja Iraniin. Tuoreiden tietojen mukaan Israelin näyttävin isku kohdistui Teheranin keskustassa sijaitsevaan Mehrabadin lentokenttään, josta nousi valtava savupatsas.

Lentokentällä sijaitsee useita vahvistettuja lentokonesuojia, ja sinne on sijoitettuna Iranin ilmavoimien hävittäjiä sekä maan johtoa palvelevia lentokoneita.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Israel olisi iskenyt myös laajasti muihin kohteisiin, kuten Teheranissa sijaitsevaan Iranin ilmavoimien kaukovalvontatutkaan, Mehrabadin lentokentän lähellä sijaitsevaan ammusvarastoon, sekä maan presidentin asunnon lähistöllä sijaitseviin asuinrakennuksiin joissa asuu Iranin vallankumouskaartin korkea-arvoisia upseereita.

Iranin valtionmediat ovat vahvistaneet iskun lentokentälle, mutta Israelin puolustusvoimat ei ole kommentoinut iskuja Teheranin keskustaan. Asiasta kertoo esimerkiksi The Jerusalem Post.

Israel on iskenyt viimeisen kahden päivän aikana laajasti Iranin ydinohjelmaa ja asevoimia vastaan. Israelin puolustusvoimien mukaan Iran on pyrkinyt jatkamaan ydinaseohjelmaansa neuvotellessaan Yhdysvaltojen kanssa, ja jopa kiihdytti uraanin rikastamista Hamasin vuonna 2023 tekemän Lokakuun 7. päivän hyökkäyksen jälkeen.

Poikkeuksellisen laajamittaisen hyökkäyksen pyrkimys ei ole pelkästään lamaannuttaa Iranin ydinohjelma, vaan myös estää mahdolliset vastaiskut niin suoraan kuten myös Iranin tukemien sotilas- ja terroristiryhmittymien avulla.

Multiple hangars, hosting Iranian MiG-29s and Su-24s from the 11th and 14th Tactical Fighter Squadrons, appear to be burning. pic.twitter.com/UXtMhG2cIC

The Israeli Air Force successfully struck the Iranian Air Force hangers at Mehrabad Airport in Tehran tonight.

🇮🇱 #Israel – 🇮🇷 #Iran: More video footage showing the aftermath of an Israeli assassination strike against Tehran.

There area also images circulating that show a housing complex for IRGC operators (Islamic Revolutionary Guard Corps) which was hit by an airstrike. pic.twitter.com/9NPM6iQYf0

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) June 13, 2025