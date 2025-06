Israel iski Iranin erikoisjoukkojen komentokeskukseen

Israelin puolustusvoimat kertoo iskeneensä Iranin Quds-erikoisjoukkojen päämajaan Teheranissa. Asiasta uutisoi muun muassa The Times of Israel.

Quds-joukot ovat osa Iranin vallankumouskaartia. Sen tehtävänä on toteuttaa ulkomaanoperaatioita. Israelin mukaan joukot olivat valmistelemassa terrori-iskuja Israelia vastaan.

Sunnuntaina Israel kertoi tappaneensa Iranin vallankumouskaartin tiedustelujohtaja Mohammad Kazemin.

Myös Iran jatkoi yöllä iskuja Israeliin. Räjähdyksiä on ollut ainakin Tel Avivissa ja Haifan satamakaupungissa, kertoo BBC.

Punaista Ristiä vastaava Magen David Adom -järjestö on julkaissut kuvamateriaalia Haifan kaupungista. Niissä näkyy tulessa olevia autoja ja asuinrakennus. MDA:n mukaan Keski-Israeliin kohdistuneissa iskuissa kuoli ainakin kolme ihmistä ja 67 haavoittui.

Iran iski Haifassa myös öljynjalostamoon ja sähköverkkoon.

MDA teams on scene at a number of sites of rocket strikes in central Israel. Areas being searched for casualties.

Image credit: MDA Spokesperson pic.twitter.com/yC4wINBwnX

— Magen David Adom (@Mdais) June 16, 2025