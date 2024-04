Israel iski Iraniin droneilla, ydinohjelma turvassa

Israel teki varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa kostoiskun Iraniin. Isfahan, johon isku kohdistui, on sotilaallisesti tärkeä kohde. Se on Iranin kiistellyn ydinohjelman päämaja, ja siellä sijaitsee myös useita tukikohtia.

Iranilaisia lähteitä seuraava Yhdysvaltojen Lähi-idän instituutin Syyria-ohjelman johtaja Charles Lister arvoi, että iskua ei tehty ohjuksilla, vaan droneilla. Listerin mukaan iranilaiset lähteet sanovat, että Iranin ilmapuolustus toimi tarkoituksenmukaisesti, ja nähdyt ja kuullut räjähdykset olisivat johtuneet nimenomaan ilmapuolustuksesta. Ilmapuolustus on edelleen hälytysvalmiudessa ja Iranin turvallisuusneuvosto on kokoontunut tai kokoontuu pian tapauksen johdosta.

Iranin valtiollinen uutistoimisto Fars kertoi aiemmin perjantaina aamulla Suomen aikaa, että Isfahanissa sijaitsevat ydinohjelman toiminnot ovat vahingoittumattomia ja että vaikka ilmatila oli aiemmin suljettu, on lentoliikenne nyt palaamassa normaaliksi. Farsin mukaan myös Iranin Tabrizin lähellä kuultiin tai nähtiin räjähdys, mutta kyseessä oli nimenomaan ilmapuolustus, joka havaitsi ja torjui uhan ilmasta.

Myös Iran käytti viikonloppuna Israeliin tekemässä iskussa droneja, mutta myös ohjuksia. Israel sai torjuttua niistä 99 prosenttia. Sen jälkeen Israelin on tiedetty pohtivan kostoiskua. Yhdysvallat kuitenkin kehotti Irsaelia pitäytymään siitä.

According to #Iran media & sources:

– Drones, not missiles

– No target hit on ground

– Air defense worked

– All normal on the ground

– Supreme National Security Council currently meeting

– #IRGC air defense on alert

– Airspace largely closed, air traffic grounded

– #Tabriz fine.

— Charles Lister (@Charles_Lister) April 19, 2024