Israel iskee taas: Teheranissa räjähdyksiä

Israel on jatkanut iskujaan Iraniin illan kuluessa. Pääkaupunki Teheranista on raportoitu useita räjähdyksiä ja savupatsaita nousee. BBC on todentanut videon, joka on kuvattu Teheranin länsiosassa noin 18.30 paikallista aikaa.

Uusista iskuista raportoidaan myös Karajin kaupungista, joka sijaitsee Teheranin luoteispuolella.

Israelin ilmavoimat on kertonut noin 19 aikaan tänään, että se jatkaa iskuja Iranin ohjustukikohtiin.

Islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) uusi johtaja Mohammad Pakpour on julkaissut lausunnon – hänen edeltäjänsä kuoli Israelin yön aikana tekemissä iskuissa. Pakpourin mukaan Iran tulee kostamaan kuolleiden puolesta.

Iranin valtionmedia kertoi aiemmin tänään BBC:n mukaan, että yöllisissä iskuissa kuoli yli 70 ihmistä ja loukkaantui yli kolme sataa.

Local officials are reporting that an early-warning radar installation near the city of Nahavand in the Hamadan Province of Western Iran was targeted and destroyed earlier by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/9MmxXVga7k

— OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025