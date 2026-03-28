Verkkouutiset

Jemenin Huthit liittyivät sotaan Iranin rinnalla

Kapinaliike laukaisi ohjuksia kohti Israelia.
Iranin ohjusiskut Israelin Netanyaan 27. maaliskuuta 2026. AFP / LEHTIKUVA / JACK GUEZ
Jemenin huthikapinalliset ovat ilmoittaneet liittyvänsä sotaan Iranin rinnalle, kertoo CNN.

Huthit laukaisivat ballistisia ohjuksia Israeliin. Israelin armeija on vahvistanut havainneensa laukaisun ja valmistautunut torjuntaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ryhmä nimeää iskun syyksi Israelin ja Yhdysvaltojen sotilaalliset toimet Iranissa, Libanonissa, Irakissa ja Palestiinassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Huthit väläyttävät mahdollisuutta sulkea Bab al-Mandabin salmi. Tämä on merkittävä uusi uhka maailmankaupalle, sillä salmi keskeinen merireitti.

Huthit ovat Jemenin sisällissodan toinen osapuoli ja keskeinen osa Iranin johtamaa ”Vastarinnan akselia”, joka on Israelin ja lännen vastainen alueellinen liittouma. Iran on lisännyt tukeaan liikkeelle jo vuodesta 2014 lähtien tarjoamalla aseita ja erilaista teknologiaa.

Vaikka huthit olivat alkujaan kapinaliike, on liikkeen sotilaallinen suorituskyky kasvanut huomattavasti. Huthit ovat jo aiemmin osoittaneet kykenevänsä häiritsemään meriliikennettä iskemällä kauppa-aluksiin droneilla ja merimaaliohjuksilla.

Mainos