Verkkouutiset

Diplomaattien arvio Iranista: Liikkeellä on paljon hämäystä

Donald Trump lykkäsi iskua Iranin energiakohteisiin kymmenellä päivällä.
Ilmaiskujen jälkiä Beirutissa Iranissa 28. maaliskuuta 2026. AFP / LEHTIKUVA / -
Donald Trump on siirtänyt Iranin energialaitoksiin kohdistuvaa iskua kymmenellä päivällä, kertoo BBC. Kyseessä on jo toinen lykkäys, jolla BBC:n arvion mukaan pyritään rauhoittamaan markkinoita ja luomaan tilaa diplomatialle.

Diplomaattilähteet katsovat, että tällä hetkellä julkiset puheet ja todelliset tapahtumat eivät kohtaa. Vaikka Trump puhuu erittäin hyvin sujuvista neuvotteluista, ilmassa on epäilys, onko olemassa sellaista vakaata viestintäkanavaa, joka kestäisi todellista painetta.

Diplomaatit huomauttavat, että molemmat osapuolet ovat esittäneet vaatimuslistoja, jotka ovat tällä hetkellä epärealistisia.

Pakistan on tarjoutunut isännöimään mahdollista tapaamista, mutta odotukset konkreettisesta läpimurrosta ovat matalalla.

Diplomaatit näkevät kymmenen päivän tauon pikemminkin lyhyenä ikkunana, jolla hallitaan kriisin välitöntä eskalaatiota, ei välttämättä tienä rauhaan.

Energiainfrastruktuuriin kohdistuvan hyökkäyksen lykkääminen voi myös antaa Yhdysvalloille aikaa valmistautua kyseiseen hyökkäykseen tai johonkin muuhun.

