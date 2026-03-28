Pekka Toveri: Sota ei mene lainkaan kuten Donald Trump kuvitteli

Iranin sota ei ole edennyt kuten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvitteli, arvioi kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri viestipalvelu X:ssä.
Trumpille tarjolla on nyt vain huonoja vaihtoehtoja, jotka kaikki kestävät kuukausia. Toveri arvioi, että tähän kytkeytyy myös presidentin viimeaikainen ”kiukuttelu” Natoa kohtaan.
– Trump haluaisi Natoa jakamaan tuskaa ja kippaisi lopulta vastuun sodan jatkosta, kokoomusmeppi pohtii.
Toverin mukaan Iran lukeekin tilannetta ja iskee nyt keskitetysti sinne, mihin se vastustajaa eniten sattuu.
Perjantaina Iran iski drooneilla ja ohjuksilla Prinssi Sultanin lentotukikohtaan Saudi-Arabiassa, haavoittaen kahtatoista amerikkalaissotilasta. Lisäksi iskuissa vaurioitui kaksi KC-135 -ilmatankkauskonetta.
Tällaiset tapahtumat ovat omiaan lisäämään painetta kotimaassa.
– Senaatti huohottaa jo niskaan vaatien selkeää ulostuloa. Ollaanko ”retkellä” vai sodassa? Toveri kysyy.
Europarlamentaarikko arvioi, että nykyvauhdilla ei kestä enää kauaa, ennen kuin syyllisten etsiminen alkaa. Tällöin ensimmäisten joukossa tulilinjalla voi olla puolustusministeri Pete Hegseth.
– Sillä aikaa globaali talous kärsii ja Venäjä hyötyy. Onneksi Ukraina on omilla iskuillaan kyennyt vaikuttamaan Venäjän öljyn vientiin, Toveri tiivistää.